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【5000元消費券】提防詐騙！　查短訊真假　認實呢6個特定電話

精明消費 13:04 2021/07/09

分享：

【5000元消費券】提防詐騙！教你查短訊真假　認實呢6個特定電話

5,000元消費券現已開始登記，完成電子登記後，市民會在約一星期收到有關登記結果的短訊通知，而書面登記則會在約兩星期收到短訊通知。近日相繼有市民有網上分享，收到有關5,000元消費券的短訊，包括要求提供「在港居住」的證明。若收到短訊通知，應如何辨別真假，以免遇到詐騙？

【登記消費券遇隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明：按此

認實6個特定電話號碼

據消費券計劃網站，政府或其委聘的承辦商，只會透過4個特定電話號碼，向登記人發出短訊通知，短訊不會提供任何連結，亦不會向登記人直接索取個人資料。至於就計劃有關事宜致電登記人，則只有2個特定電話號碼。

換言之，市民只需核實收到的短訊或電話是這6個特定電話號碼之一，即代表來自政府或其委聘的承辦商；若非來自這6個特定電話號碼，市民則要提防，有可能是收到詐騙電話或短訊。

【保值兼另類「套現」？消費券買金攻略：按此

市民如對電話或短訊的真確性有懷疑，可致電消費券計劃熱綫185000查詢。

■5,000元消費券計劃相關6個特定電話號碼■

    點擊圖片放大

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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