【消費優惠】7月15日壽星免費拎La Famille戚風小蛋糕　8度海逸酒店下午茶低至68折

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【疫苗抽獎】參加疫苗抽獎隨時中招？！ 專家：提供個人資料時要提高警覺
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. La Famille：7月15日壽星免費拎戚風小蛋糕
7月15日生日的壽星，於7月12日至15日到指定La Famille分店，向店員出示有效身分證明文件核對出生日期，並追蹤官方Instagram及讚好官方facebook，即可免費拎一件10cm戚風小蛋糕！注意數量有限，送完即止。優惠必須由生日當事人親身領取優惠，不接受代領。
指定分店（可致電各分店查詢當天狀況）：
2. 8度海逸酒店：輕盈入夏下午茶低至68折
8度海逸酒店推出下午茶低至68折優惠，現時於酒店網店預訂，可於7月1日至8月31日期間以優惠價享用輕盈入夏下午茶。
優惠最少需同時2位換領，客人須於換領前致電2126 1960預約，接綫時間為上午10時至晚上10時。下午茶供應時間為下午3時至5時，換領優惠時出示換領信之打印本。
輕盈入夏下午茶：
地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳
電話：2126 1960
電郵：fnb@hp8dcatering.com
3. Pizza-BOX：網上落單滿$280加$20換雞上脾3件
由即日起至7月15日，於Pizza-BOX網上落單滿280元，即可以20元加購香焗雞上脾3件（原價70元）。
每張訂單只可使用一次優惠，優惠不可兌換現金。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選