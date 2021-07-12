【消費優惠】7月15日壽星免費拎La Famille戚風小蛋糕　8度海逸酒店下午茶低至68折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. La Famille：7月15日壽星免費拎戚風小蛋糕

7月15日生日的壽星，於7月12日至15日到指定La Famille分店，向店員出示有效身分證明文件核對出生日期，並追蹤官方Instagram及讚好官方facebook，即可免費拎一件10cm戚風小蛋糕！注意數量有限，送完即止。優惠必須由生日當事人親身領取優惠，不接受代領。

指定分店（可致電各分店查詢當天狀況）：​

中環國際金融中心店 2479 9377​

銅鑼灣時代廣場店 3187 7058​

尖沙咀海港城海洋中心店 3758 2631​

尖沙咀K11購物藝術館店 3188 9034​

旺角朗豪坊店 2479 9698​

觀塘apm店 6311 1523​

大埔超級城店 3618 8158​

2. 8度海逸酒店：輕盈入夏下午茶低至68折

8度海逸酒店推出下午茶低至68折優惠，現時於酒店網店預訂，可於7月1日至8月31日期間以優惠價享用輕盈入夏下午茶。

優惠最少需同時2位換領，客人須於換領前致電2126 1960預約，接綫時間為上午10時至晚上10時。下午茶供應時間為下午3時至5時，換領優惠時出示換領信之打印本。

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輕盈入夏下午茶：

香草無骨雞翼

三文魚牛油果卷物

日式烤雞胸烚蛋開邊三文治

金箔燕窩葡撻

草莓乳酪卷

英式牛油鬆餅配忌廉及有機果醬

日式麻醬鮮茄沙律伴水牛芝士

鮮芒果紅豆奶凍

古法迷你麵包布甸

白朱古力沙冰 / 紅茶 / 咖啡

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳

電話：2126 1960

電郵：fnb@hp8dcatering.com

3. Pizza-BOX：網上落單滿$280加$20換雞上脾3件

由即日起至7月15日，於Pizza-BOX網上落單滿280元，即可以20元加購香焗雞上脾3件（原價70元）。

每張訂單只可使用一次優惠，優惠不可兌換現金。

訂購網站

撰文：hket小編

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