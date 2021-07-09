Mr.結他手疫下發展多元出路　黎澤恩40萬元創音樂健身中心

突如其來的疫情令不少人的各種計劃大失預算，樂隊Mr.原本安排好的內地巡演因疫情告吹，令結他手黎澤恩（Ronny）收入頓失。雖然疫情打亂Ronny原有計劃，但是也為他開拓了新路向，開設了健身室，更考獲伸展教練牌、保險代理牌及地產經紀牌等，創造多元收入。

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疫情下創業 卻遇收緊防疫措施

正所謂「有危就有機」，如果可以把握好機會，往往會有意料不到的收穫。疫情令Ronny音樂事業停擺，反而造就他嘗試不同可能性，如踏足影視圈。他去年更與朋友合夥斥資40萬元，開辦健身室F&M Fitness and Music，惟開業時剛好遇上疫情爆發，政府收緊防疫措施，健身室被迫停業。

所幸的是現時健身室生意有所回升，惟周邊競爭亦隨之增加，附近亦開設了不少新健身室。與大型連鎖健身室不同，Ronny開辦小型健身室，營運方式是分時段將整個場地出租，客人可以獨立或與朋友一起使用。因此，Ronny的健身室彈性及私隱度亦較高，並配有健身教練在場指導，客人更毋須繳交高昂會費。

在演藝工作之外，Ronny不時會開班教結他，今次創業更把健身室與音樂兩者結合。Ronny表示，教結他只需要寧靜環境就足夠，不一定要開一所音樂學校，只需健身室一個小空間已經可以教音樂，更期望健身室可於今年內回本。

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投資心態比技巧更重要

除了開健身室之外，Ronny亦有投資股票的經驗，惟早期聽信朋友消息投資，結果輸多贏少，令他日後投資更為小心，改為買入大型股票或藍籌股。雖然Ronny沒有報讀投資課程，但不時會與朋友研究股票。談及投資，他認為買股票輸錢主要輸心理：「投資通常是考驗人性，你貪心與否、你害怕與否，反而較少是炒賣技巧，故投資心態比技巧更為重要。」

Ronny亦未敢奢望可於香港置業，他坦言樓價上升有目共睹，有預測更指樓價會再升1至2成，根本不可能「上車」。另外，他更認為收入加幅也追不上樓價，即使收入上升1至2成，也只是追平樓價的升幅，故他視置業為一個目標，但實際上覺得無可能可於香港置業。

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記者：曹佩鈞

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