▲ 【保險知識】投機或投資？實踐穩健投資之選

20至50歲是人生中的財富累積期，不少人於這階段積極投資，為資產增值。香港投資基金公會早前發布有關本港投資者的調查結果顯示，超過8成受訪者表示未來12個月會投資股票。但股票市道難以預測，容易出現大上大落的情況。巴菲特的啟蒙老師葛拉漢在其多本著作中曾開宗明義提醒我們要區分「投機」與「投資」，確立長遠而穩健的投資策略。

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問：「投機」與「投資」有何分別？

答：「投機」的本質就是拿確定的東西換取不確定的東西。主要是透過預測巿場波幅，「低買高賣」而賺取差價獲利。投機的收益並無預設固定的回報率，最終回報全由離場時的市場價值而定，與公司或產品本身的價值無關。投機行為一般屬短綫交易，投機者有機會以較短時間獲得豐厚回報，但同時存在較大風險，如同賭博，並非增值資產最可靠的方法。

相反，「投資」是先作深入分析，尋找優質和具內在價值的投資項目，等待合適的價格買入，然後長綫持有以獲取預期收益。投資行為最大的特點就是在確保本金安全的情況下獲得適當的回報。投資者大多數時候可以自行釐定預期回報率，以為人熟悉的投資方式平均成本法為例。投資者以定期定額方式進行長綫投資，「上漲買少、下跌買多」，而非費神尋找入市時機，降低整體的購買成本，令投資者持有的貴貨少，平貨多。

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問：如何選擇投資工具以制定長遠而穩健的投資策略？

答：市場上的投資工具五花八門，各有不同風險與回報特性。一般來說，回報潛力愈高的資產類別，潛在風險也愈高。股票的表現受市場環境影響，需要投資者花時間研究和跟進；債券能讓投資者賺取較穩定的回報收益，但入場門檻相對較高；相比之下，基金則較簡易省時，並有專業基金經理專責管理資金。而與基金表現掛鈎的投資相連壽險計劃亦成為不少投資者的選擇。

相對於其他投資工具，保險公司提供的投資相連壽險計劃能讓投資者以較低入場費開展投資大計，最低門檻可低至每月數百元。投資年期亦可按個人理財需要選擇。具規模的投資相連壽險計劃一般提供超過一百款投資選擇，讓投資者靈活設計投資組合。此外，有些保險公司更為客戶提供由龐大投資數據庫支援的投資組合智能系統，不但綜合了回報及波幅等數據，亦可識別相關性低的投資選擇，有助將整體投資組合的風險降低，同時提升其回報潛力。一些與時並進的投資相連壽險計劃也涉獵到近年市民大眾愈趨關注的新興市場，新增了人工智慧、環境、社會和企業管治（ESG）等主題的投資選擇。

由於投資相連壽險計劃涉及風險，有興趣的讀者於投資前應先向財策顧問了解有關詳情。

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