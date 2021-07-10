【職場機遇】中高齡就業計劃　有咩選擇？

香港人口老化，鼓勵中高齡人士就業。外界普遍認為，中高齡就業的工作範疇有限，到底有甚麼工作可選擇？從勞工處網站可見，中高齡就業計劃的全職空缺，包括見習美容師、壽司學徒（外帶）、見習測量助理等。

上述職位毋須有關工作經驗，月薪最低10,500元起，部分職位有晉升機會，例如月薪12,000元至13,000元的見習美容師，提供在職培訓和有晉升機會，工作內容包括協助美容師工作、面部護理、身體護理和協助日常店舖運作；惟求職者的最低學歷要求，要達到中五程度，並曾就讀有關課程。

壽司學徒 要求中三程度

此外，壽司學徒（外帶）月薪10,500元至11,700元，學歷最低要求為中三程度。職責包括負責產品製作、漁貨處理（切魚）、接待客人和清潔工作。

中高齡人士求職時，倘曾任職有關工作會更有優勢。例如月薪14,000元至15,000元的見習測量助理，雖然沒有學歷要求，但有3項條件：1. 持有平安咭；2. 持有建造業工人註冊證；3. 以及有相關工作經驗優先。

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責任編輯：蕭寶玲

【原文：中高齡就業計劃 全職月薪1.05萬起（收費文章）】

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