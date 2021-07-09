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【人民幣定存】3個月存息一覽　最高息2.65厘！

收息攻略 11:54 2021/07/09

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在岸人民幣昨日（8日）收報6.4811兌1美元，為近1周收市低位。中國社科院金融研究所副所長張明早前預計，下半年人民幣滙率繼續受到美滙指數波動影響，人民幣或會先升後貶，料第4季或貶值至6.8元人民幣兌1美元。然而，若打算持有人民幣，可考慮敍造定存，現時有不少銀行推出高息3個月人民幣定期存款，最高年息為2.65厘。

【半年期港元存息比較　邊間年息達0.8厘？：按此

■3個月人民幣定存，邊間年息有2.65厘？■

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本網搜羅了13間銀行的3個月人民幣定存存息，招商永隆銀行以年息2.65厘奪冠，起存額為10萬元人民幣。而富邦銀行年息亦達2.5厘，惟起存額需等值100萬港元，適合資金充裕的存戶。另外，富融銀行及集友銀行定存計劃年息均達2.4厘，前者入場門檻較低，只需1元人民幣。

星展銀行息率亦不俗，達2.35厘，而起存額則為等值5萬港元。至於信銀國際、南商及交銀香港的年息均達2.3厘，起存額則由1萬元至10萬元人民幣不等。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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