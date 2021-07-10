【健康增值】亂用藥可致藥性鼻炎　脫敏治療可達根治鼻敏感？

根據香港過敏協會的資料，本港大約有25%的人屬鼻敏感患者，即每4個人，便有一個患鼻敏感。而近年漸多人嘗試的脫敏治療，則是一種相對能達到根治效果的療法。



因鼻敏感情況普遍，市面上有不少針對鼻敏感病徵的成藥。然而不少只具短暫紓緩功效，一不注意，更有可能上癮並導致藥性鼻炎，耳鼻喉科專科醫生邱騏驄直言：「很多病人都有自己去藥房買藥的習慣，其實這樣不太理想。因為有些通鼻噴劑可以在短期內有很好的效果。但愈噴就愈有依賴性，亦會愈來愈沒有效，甚至會令其他藥的效果亦減少，導致藥性鼻炎。」藥性鼻炎是指病人因錯用某些通鼻噴劑而出現的反彈性鼻炎。



脫敏治療能達相對治本效果



香港一般常見的鼻敏感致感原──塵蟎，縱然病人可以通過勤洗床單被套、窗簾來減少，卻很難完全避開。邱醫生亦指，塵埃無處不在，日常生活中亦不可能保持一塵不染。「當藥物治療對病人已經沒有效果，或病人本身不想長期用藥，脫敏治療便會是適合他們的治療。」脫敏治療是指將致敏原以萃取物藥劑的方式，讓病人服用或注射一段時間，從而令病人對該致敏原產生免疫，達到相對治本效果。



邱醫生解釋：「脫敏治療一般以兩個方法進行，一是打針，另一是舌下服的致敏原萃取物藥劑。」因整個療程需3年，時間較長，所花費用亦較高。醫生坦言，鼻敏感病人來求診，不會馬上就推薦脫敏治療或手術治療。「始終是相對的最後手段，我們會先以口服藥和噴鼻劑來配合治療，也會檢查病人是否屬於鼻結構問題，因為並非所有鼻炎症狀皆是致敏原引起的。」

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（節錄）

作者：王嵐

責任編輯：周美好

【原文：脫敏治療是鼻敏感救星？ 亂用鼻敏感噴劑隨時愈用愈塞】

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