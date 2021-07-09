日本「國民錶」精工慶祝成立140周年　跟新任總裁視象對談細數疫情下新常態活動

精工錶Seiko成立了逾一個世紀，在日本本土的地位舉足輕重，甚至隨處可見，難怪被視為日本的「國民錶」。精工今年在疫情下以新常態的形式慶祝誕生140周年，但疫情並不阻礙到品牌未來的大計與發展，而我們也採用了新常態方式跟新任總裁Akio Naito先生對談，了解到更多有關品牌以及他個人鮮為人知的事。

▲ Naito先生認為最能代表Seiko的必然是Prospex，皆因製作運動錶是Seiko的強項，而此Prospex Divers潛水錶是根據1965年及1970年生產的兩款潛水錶而設計，特長的錶帶是方便潛水員佩戴在潛水衣外。（左$9650、右$8920）（品牌提供）

今年是Seiko精工錶創立的140周年，品牌早就為著這大日子張羅，定好全盤的慶祝計劃，不過全球的新冠肺炎疫情還未減退，品牌就只能以另類方式慶祝，就連這個原先應為面對面跟Seiko新任總裁Akio Naito先生進行的訪問，也變成視象進行。

▲ Seiko的腕錶有多類型的選擇，今年的Presage新作更加入日本動畫《天空之城》為設計，工藝大師橫澤滿把女主角戴著的飛行石吊墜以琺瑯錶盤重現人前，錶底則鐫刻了男主角父親發現天空之城的時候拍攝的照片。（$11,200）（品牌提供）

▲ 錶底則鐫刻了男主角父親發現天空之城的時候拍攝的照片。（品牌提供）

Seiko在這百多以來，為鐘錶歷史作了不少革命性的創舉，當中包括不得不提「石英革命」，Seiko在1969年便推出了世界上第一枚石英錶Astron，除了將走時精確度提升至極致，石英錶能夠大量生產，從此不再是小撮人才能擁有的奢侈品，令鐘錶進一步普及。

後來，精工工程師萌生了一個念頭，就是保留機械錶特質的同時，又想解決精準度的問題，1999年成功研發了在機械機芯及石英機芯以外的第三類機芯──Spring Drive，將機械錶及石英錶的精髓二合為一，是業界的一項重要發明。

而精工在日本市場以外也早為全球熟悉，並跟集團內的高端奢華腕錶品牌Grand Seiko及Credor分庭抗禮。今年為慶祝Seiko誕生140周年，Seiko及Grand Seiko都分別推出一系列的紀念腕錶來慶生，極具收藏價值。

跟總裁視象對談

經︰經濟日報

Naito︰Seiko Watch Corporate總裁Akio Naito

▲ Seiko Watch Corporate總裁Akio Naito。（品牌提供）

經︰可否告訴我們新冠疫情對公司的生意額有甚麼影響？

Naito︰就日本國內市場來說，去年的銷售只有前年總銷售的6成多，即有3成多的縮減；至於日本以外的全球市場，銷售則是前年總數的九成二，約減少了一成，可見疫情之下，日本本土市場受到最嚴重的打擊，疫情最嚴峻的時候，零售店需要關門，這大大影響了營業額。

經︰2017年Grand Seiko宣布獨立，4年後的今天，你會如何評價此決定？

Naito︰是品牌60年歷史裏踏出最為重要的一步。在日本市場，Grand Seiko早在2017年以前已經成熟發展成一個奢華的品牌，我們其實不認為有必要將Grand Seiko從Seiko抽出來自立門戶，因為日本大多數的消費者都對它們有很深的認識。

但另一方面，在日本以外尤其西方市場，Seiko只有其較affordable的中價項目最為人熟識，而Grand Seiko在2010年之前就幾乎是不存在，因此我們決定將Grand Seiko變成一個獨立品牌的目的，就是要令其形象更鮮明。此策略相當有效，Grand Seiko獨立以後，在日本以外的銷售有非常明顯的增長。

▲ 在多款的周年紀念錶之中，Naito先生選出此Grand Seiko Heritage Collection為主打錶款之一，錶盤的紋路代表樹木年年增長錯綜複雜的年輪，大自然感正體現了Grand Seiko「時間的本質」概念。（$459,800）（品牌提供）

▲ 腕錶置入的Hi-Beat高擺頻36000 9SA5機芯，擁有80小時的動力儲備，Naito先生認為這是品牌的一大突破，而未來會繼續優化機芯的動力儲備，以進一步提升腕錶的日用功能。（品牌提供）

經︰Seiko及Grand Seiko當下正面對甚麼挑戰？

Naito︰在日本以外地方，Grand Seiko在眾瑞士的奢侈腕錶品牌當中，可說只屬一位新秀，但品牌過去幾年的銷售增幅很理想，所以我們已在正確的軌道上，而品牌亦已經建立起自己的位置，跟瑞士品牌有所分野，消費者會被我們著重日本美學的品牌哲學所吸引。對於Seiko，將面對最大的挑戰是中價錶市場的萎縮和智能腕錶帶來的威脅，所以未來我們要做的就是要加強Seiko作為一個製錶商的形象。

▲ 以日本4個節氣︰春季的「春分」、夏季「小暑」、秋季「寒露」和冬季的「冬至」為主題，4款Grand Seiko GMT腕錶分別搭載高振頻36000 GMT機芯9S86和Spring Drive GMT機芯9R66。（左一及二$54,100、右一及二$46,800）（品牌提供）

經︰今年還會有慶祝活動嗎？

Naito︰今年的紀念活動卻因為疫情而有所更改，但各地市場都有不同的慶祝活動，例如我們的香港澳門總代理通城就在3月舉辦了網上慶祝活動，而我們在東京的銀座區亦會舉辦一個實體的慶祝活動，活動旨在展示Seiko的歷史以及逾一世紀以來的標誌性時計，而這兩天會在現場進行錄影，在7月份會放到我們的網頁，好讓一些未能親身出席活動的朋友們也可在網上參與。

經︰你加入了鐘錶行業已差不多20年，腕錶對你有何吸引力？可否分享一下一些對你最為重要的收藏？

Naito︰腕錶是非常獨特而能夠誘發人的興趣去探究的消費品，而且當你經常佩戴，它就彷彿成為你身體的一部分，腕錶更加能紀念你人生中一些美好甚至傷感的時刻。你可以將腕錶特別是機械錶一代傳一代，但我不能想像智能腕錶可以用上50年。

▲ 訪問當天Naito先生手上佩戴著此18K玫瑰金Grand Seiko紀念錶，跟Seiko同樣於1960年誕生的他，表示此錶意義重大。錶背的透明底蓋下，可見機芯機橋上的金牌則刻有「S」商標，以慶祝周年紀念日。（$218,000）（品牌提供）

我手上戴著的是我今年購入的Grand Seiko 140周年紀念版，它復刻了1960年出廠的首枚Grand Seiko腕錶，而我正是1960年出生。

2018年Grand Seiko首度在美國開設分公司，我是第一位出任CEO的人，而今年在Seiko慶祝140周年的這重要日子，我升任為Seiko Watch Corporate總裁，因此這腕錶正好紀錄了我的重要時刻，而我彷如跟公司及Grand Seiko有著一種聯繫，因此此錶對我來說，實在不能抗拒。

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