【溫馨小品】以幽默詼諧手法講述單親之苦　Netflix新作《爸爸進行式》有笑有淚

▲ 《爸爸進行式》節奏輕快，詼諧溫情兼而有之，男主角演出應記一功。

單親父母難做，不是母兼父職就是父兼母職，一人分擔多重角色職責。但有種單親既難又苦，不只要獨力照顧孩子，更要面對另一半驟然離世。上月Netflix新上架的電影《爸爸進行式》正正講述這種「為父不易」。電影由擅演喜劇的美國演員奇雲·哈特（Kevin Hart）擔綱，飾演喪妻爸爸，克服悲痛更要獨力撫養女兒。

▲ 戲中主角的太太剛生下女兒即離世，原來三口之家突變父女相依為命。

電影情講述男主角Matt和太太Liz懷有第一胎孩子，兩人還處於剛為人父母的興奮之中，太太卻在女兒（Maddy）出生不久，還未出院之際因肺栓塞而離世。影片之初就不斷鋪陳Matt是個粗心大意、欠缺責任心的「幼稚男人」，如距離太太預產期兩周仍未組裝好嬰兒床。

▲ 男主角擅演喜劇，今次演出喪妻的單親爸爸，表現令人驚喜。

男主角本以為即將展開的是快樂又幸福的家庭生活，一眨眼間，自己失去太太、女兒失去母親，只餘父女兩人相依為命。人面對悲傷會經過五個階段，「否認」、「憤怒」、「懇求」、「沮喪」、「接受」，但妻子喪禮上女兒哺哺待餵的哭聲，似乎在提醒這位新手爸爸，已經沒有傷心的時間。

喜劇能力做暖爸

如果以為這是齣沈重的親情電影，那單親爸爸的選角未免有點過於突破。奇雲·哈特近年以《非常外父3》和《逃出魔幻紀》新系列中的詼諧角色大受歡迎。而在成功的喜劇演員身份以外，他更是荷里活有名的棟篤笑演員，Netflix上亦有收錄。

▲ 電影中不乏男性育兒的詼諧和混亂場面。

新手爸爸的手足無措、混亂，在哈特一貫誇張又充滿喜感的演繹下，讓人忍俊不禁，卻又未至捧腹大笑。將用過的尿布當成籃球投籃、去超市買日用品卻差點留下女兒、為女兒剪指甲的手忙腳亂等等等等，化解了沈重感，摻進了溫情，相當恰到好處。

▲ 男主角拒絕了自己母親和外母的幫忙，堅決獨力扶養女兒。

電視的基調是輕鬆喜劇，單親爸爸的難處在戲中都顯得可愛，身邊也盡是天使。不論是單身或已婚的好友，都會幫忙照看，職埸的上司、同事也沒有勺難、嫌棄，更容許Matt帶女兒上班，甚至客戶都被嬰兒吸引，爭着分享育兒心得。這些歡樂畫面難免有點點「離地」，但若能像戲中Matt一樣，將嬰兒哭鬧聲和「便便」以詼諧心態面對，苦中作樂一番，倒也能減減壓，畢竟就如Matt的外母所言：「照顧孩子是日夜不間斷的工作」，懂得喘息，才能堅持到最後。

▲ 新手爸爸加上父兼母職，主角的育兒之路困難重重。

家庭工作經典兩難

整套戲節奏輕快，奇雲·哈特本身自帶喜感，加上飾演女兒水演員自然又表情多多，令人看得舒服，不過最後的高潮位則略嫌不足。以單親家長終會遇到的最大困境，即工作和陪伴家人的兩難命題，來讓Matt面臨取捨。初時他先讓女兒跟隨外婆，認為這是對她最好的安排，後來在機場等上機出差一刻，聽見有媽媽正在哄嬰兒、長大成人的女兒在電話中向父親報平安，讓過去一幕幕父女時光走馬燈般出現，有點像韓國偶像劇。主角頓時百般滋味在心頭，然後拋下同事，趕去外母家接回女兒。

▲ 電影中父女日常相處的歡樂畫面不少，母親缺席的影響落墨不多。

結局大團圓，父女齊齊向Matt女朋友獻花道歉，三人有說有笑溫馨完場。對單親家長來說，絕對是美夢，感情和家庭同樣美滿。電影以喪禮展開，結尾令人莞爾，感人處不少，個人最喜歡Matt和外母見小兒外科醫生一幕。不只外母不信任他，他自己也認為做得不好，急着向醫生認錯，結果醫生告訴他：「孩子一切正常，我相信你太太會以你為榮。」為人父母的戰戰競競，正是親情最深之處。