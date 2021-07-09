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【美股部署】晨星：美股估值仍過高　推薦15隻首選股份

個人增值 11:15 2021/07/09

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晨星發布《2021年第三季美國股票市場展望報告》，指現時整體美國股市估值較晨星公允值高約4%，認為投資者可把握機會吸納具有寬護城河股份，當中晨星更推薦了11行業中的股份首選。

 

【美股造好！三大指數ETF有咩揀 今年來回報有逾15%：按此


預計美國通脹今年升近3%

 

針對美國經濟前景和通脹預期，晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell指，晨星將美國國內生產總值（GDP）預測由之前的5.3%上調至6.0%，並將2021年的通脹預測上調至2.9%左右，為2008年以來的最高水平。他認為，通脹上升的部分原因為疫情帶來經濟衰退及價格壓力，包括一系列供應鏈方面的問題，例如半導體短缺，亦造成了定價壓力。但他預計，這些短暫因素不會令未來幾年的通脹率維持高水平，並會逐漸回落至約2%的平均水平。

 

【下半年進入「微型周期」階段 美股走勢會點？採取咩策略？：按此

 

美股估值高　籲吸納具寬護城河股份

 

至於美股市場，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，現時整體美國股市估值較晨星公允值高約4%，在晨星分析師覆蓋的美股中，目前只有不到12%評級達4星或5星。他表示，在過去15年內，僅有6個月出現此情況，雖然估值指標未必能反映市場短期走勢，但過往每次出現此情況的幾個月內，市場都會出現約5%到20%的調整。雖然估值吸引的美股數目減少，但他認為，投資者可把握機會吸納具有寬護城河的股份。

 

晨星第3季精選美股：寬護城河大型股份一覽■

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財快訊

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