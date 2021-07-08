【南韓平民股神】窮小子炒股發迹　8年成億萬富翁　「就算股市差都要不慌不亂！」

南韓著名投資理財blogger「送禮的聖誕老人」是股市論壇的投資高手，出身貧寒的他，有一天在書店偶然看到一本理財暢銷書《窮爸爸，富爸爸》受到啟發，因而立志要白手賺到100億韓圜（下同）（相當於6,781.7億港元）。他自15歲起開始留意股票以及研究企業，慢慢打好投資理財觀念的底子，於20歲後將全部收入都投資於股票。然後他成功利用8年時間，將資本倍翻124倍晉身成為億萬富翁，總資產達到100億元。在散戶們的要求下，他在2018年開始經營網誌，分享自己的投資方法及研究。

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與很多散戶一樣，「送禮的聖誕老人」都曾經歷過投資失誤，由8,000萬元倍大至2億後，再輸到只有1億；好不容易累積到3億元後，又縮水至2億元。經過這反覆賺錢又輸錢的過程後，他終於領略到自己的問題所在，更明白到選股的方法與心態是決定股票投資成敗的關鍵！而他在今年出版了一本名為《散戶救星存飆股，8年賺2億：打造致富信念，避開投資陷阱，讓你十倍獲利，加速FIRE》的書，以下節錄了一些他如何找出會賺錢公司的心得。



1. 審視該公司是否屬增長產業



「送禮的聖誕老人」指出，就算股市表現很差，但最重要的是保持不慌不亂的心，要明確知道哪類投資能讓我們變有錢。投資者想致富，就必須找到日後會增長的板塊，從中找出能成為有錢人的企業。



他以2019年為例，5G板塊有相當多的機會。隨着全世界5G技術開通後，電訊業的設備投資大幅上升，受惠的企業亦開始獲利，股價亦跟隨大漲。在5G產業後還有甚麼板塊能爆升呢？他認為自動駕駛板塊有機會能掀起全球增長。自動駕駛產業若是加快增長，相關企業的利潤會增加，股價也會上漲。



2. 審視管理層持股是否超過30%



「送禮的聖誕老人」認為，若經營者的持股比例高的話，就愈能與投資者站在同一陣綫，作出長遠對公司有益的事。制度上，以上市公司而言，管理層持股逾30%才會容易維持經營權，較能讓經營者依自己想要的方式經營。



3. 審視商業模式是否能持續賺錢



除了研究公司的財務報表與技術圖表之外，「送禮的聖誕老人」表示，還要留意公司的資金來源、發售的商品及服務，還有其客戶、業務分布等資訊。另外，還有其原材料來源，若原材料產地發生戰亂時，其能否從其他國家取得原料等，都會影響企業的盈利表現。



在所有分析中，研究公司的業務未來前景、能否一直賺錢等是最重要的，即使過去公司的成績有多輝煌，但亦不能保證未來仍會成功。而且，企業必須能精簡地描述其收益結構，若要花很大功夫才能被投資者理解，就不算是優質的商業模式。

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責任編輯：鄭樂怡

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