【活期存款】10萬元虛銀存1年　孤注一擲 vs 分散投資　邊個賺多啲？

之前的文章比較了8間虛擬銀行的活期利率，大部分銀行的年利率均比定期存款為高，最高可達3.6%。若只以虛擬銀行作存款考慮，點樣存可以賺到最多利息？

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■8間虛擬銀行活期利率一覽■

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■10萬活期存款存1年可得幾多利息？■

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以下用10萬本金作存款為例，計算分別於8間虛擬銀行存1年可賺多少利息。

眾安銀行

$100,000ｘ1%ｘ1＝$1,000

首20萬元的活期利率存款利率為1%，超過20萬元後年利率0.01%。因此，若存入10萬元的話，1年後可得1,000元利息。

螞蟻銀行

活期儲蓄帳戶

$100,000ｘ0.001%ｘ1＝$1

存款寶帳戶

［$20,000ｘ2%ｘ1］＋［$80,000ｘ0.5%ｘ1］＝$800

螞蟻銀行設有活期儲蓄帳戶及存款寶帳戶，惟活期儲蓄帳戶的年利率為0.001%，相等於零息。但存入存款寶的話，則按帳戶餘額分層有不同的適用年利率：2萬元或以下的年利率為2%，2萬元以上至20萬元或以下的年利率為0.5%，20萬元以上存款則採用活期儲蓄帳戶利率，即0.001%。若存入10萬元於存款寶1年，可得800元。

天星銀行

今年3月1日起成功開戶的客戶

［$20,000ｘ3.6%ｘ（3／12）］＋［$20,000ｘ1.2%ｘ（9／12）］＋［$80,000ｘ0.5%ｘ1］＝$760

其他客戶

［$20,000ｘ1.2%ｘ1］＋［$80,000ｘ0.5%ｘ1］＝$640

自今年3月1日起，成功開戶的新客戶首3個月可享優惠利率，首2萬元年利率3.6%；2萬以上至100萬元的年利率為0.5%；100萬元以上為0.1%；若存入10萬元，1年後可得約760元利息。若為其他客戶，則首2萬元享年利率1.2%；2萬以上至100萬元的年利率為0.5%；100萬元以上為0.1%，惟銀行將不時更改年利率。至於新客戶於3個月過後，亦可享其他客戶之年利率。

livi bank

［$50,000ｘ1%x 1］＋［$50,000ｘ0.5%ｘ1］＝$750

儲蓄年利率分3部分，首5萬元或以下的年利率為1%，其後5萬元以上至50萬元為0.5%，餘額為0.01%。以此計算，1年後10萬元存款可得約750元利息。

MOX

$100,000ｘ0.65%ｘ1＝$650

綜合所有在MOX的戶口，總計為50萬元或以下的存款均可每日獲年利率0.65%的利息。因此1年後，10萬的存款可得利息約650元。

平安壹賬通銀行

$100,000ｘ0.6%ｘ1＝$600

現時首50萬元的年利率為0.6%，50萬以上的年利率為0.01%。因此存入10萬元存款一年後，可得利息600元。

WeLab Bank

$100,000ｘ0.1%ｘ1＝$100

核心帳戶的存款利率為0.1%。即是在存入10萬元一年後，僅得100元。

富融銀行

$100,000ｘ0.1%ｘ1＝$100

港元活期存款利率為0.1%，即存入10萬元一年，得利息100元。

如果把資金集中在一間銀行，眾安銀行可賺最多利息，存1年可得1,000元利息；其次為螞蟻銀行的存款寶帳戶，可賺800元。

分存多間虛銀更着數

雖然天星銀行3.6%年利率冠絕虛銀，但是新客戶只可享優惠利率3個月，故所得利息沒有想像中高。不過，只要懂得利用各大虛銀的優惠，分散資金於不同虛銀，就可以賺更多利息。

由於天星首2萬元可享3.6%，故先把10萬元當中的2萬放在天星銀行，首3個月可享年利率3.6%，其後9個月可享1.2%，即一年可獲360元利息。再把另外的2萬元放在螞蟻銀行的存款寶帳戶，可享2%年息，即一年可獲400元利息。而其餘6萬元可放於眾安銀行，可享1%年息，即一年可獲600元利息。

如果按照這個方法分配10萬元，存1年可得1,360元利息，比起孤注一擲存一間虛銀，多都收息1,000元賺多360元，較最少只能收100元，做多少少工夫，就可以袋多逾1,200元！

責任編輯：曹佩鈞

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