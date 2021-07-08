【專訪】資深投資者黎永良　講你知咩係投資真學問

踏入63歲的資深投資者黎永良，一頭黑髮，身形仍然保持得很好，健步如飛，雖然愈來愈接近退休年齡，但他表示自己是寓工作於娛樂，未來亦會繼續炒股，閒時做做瑜伽、跑步、看書，人生樂得自在。

近年股市暢旺，多了很多投資專家開班教學。黎永良擁有41年的投資經驗，卻很少會如坊間大家所見的股評家、分析員般開班教學。雖然過去亦曾在電視上與觀眾分享個人於大市的看法，希望透過自身的經驗讓一眾小散戶得到更多知識，亦希望透過個人的知識，希望散戶不用成為大戶的點心。既然經驗豐富，問到他為何不開班？他笑笑表示：「好嘢當然留畀自己人，點會教人！」這句話又滑稽卻真實。從他平日低調的作風，甚少於媒體曝光，也不難想像他為何無意開班授徒。

■黎永良過去接受電視台訪問的足迹■

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黎永良平日生活也相當忙碌，若你知道他的家底，相信會更明白他根本不在意開班教學賺錢。不過，筆者更相信他不想將太多「秘密武器」公諸於世。他與坊間一般分析員的分別，在於他過往實戰出身，對於分清真假盤有一定的經驗，身經百戰的他相信也有很多「秘密武器」。除此之外，既是寓工作於娛樂繼續炒股，炒股爭分奪秒，他又哪有時間為開班準備太多？

下一集會為大家揭開他的出身及過去，敬請期待！

記者：陳玉蓮

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