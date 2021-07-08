【收息基金】亞洲債券基金年息高達16厘　入場費1,000美元

隨着疫後復甦，市場預期亞洲將繼續成為增長引擎。低息環境下，不少投資者都尋求穩定收益。若看好亞洲市場前景，投資亞洲債券基金是否好選擇？市面不乏高派息的亞洲債券基金，最高配息率更可高達16厘。

【每月派息債券基金高達10厘 投資10萬一年賺息逾1萬：按此】

最高派息達16厘

本網在晨星搜尋派息的亞洲債券基金，其12個月配息率由1厘至16.2厘不等。以最高派息的宏利環球基金亞洲總回報基金為例，截至5月31日，其投資組合主要為亞洲國家的政府債券，包括南韓、中國、印度及印尼等，其次則為企業債券。

該基金最低認購費用為1,000美元，為每年派息，以去年10月派息16.25厘計算，投資1萬美元可收息1,669美元。不過，據宏利資料所示，該基金於2019年10月的派息只有約5.5厘。投資者若以穩定收息為目標，則要留意基金的派息政策及紀錄。

■十大高派息亞洲債券基金 ■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【積極配置型基金派息率高達28厘 有何風險要留意？：按此】

需留意債券違約風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

另外，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】