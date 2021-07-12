【移民加拿大】中港人士愈高薪高學歷愈想移加？　調查：逾4成港人家庭月入超過5萬元

自從加拿大政府推出針對港人移民新安排後，令不少港人萌生移居當地念頭。最近有一項加拿大移民調查指出，有意移居的人士大多為高收入及高學歷人士。

調查由Hamazaki Wong、RIWI及Vivintel三個機構聯合進行，在3月26日至29日以綫上訪問形式分別訪問了1,500名中國成年人及1,500名香港人，惟調查沒有篩選在加拿大居住的受訪者。

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愈高薪愈想移民

調查結果發現，收入愈高的人士，移民意慾愈強。在有意移加受訪者中，37%內地人受訪者家庭月入超過1.6萬元人民幣；43%香港人受訪者家庭月入超過5萬港元。

另外，結果顯示有25%受訪者擁學士學位，近5成受訪者擁碩士學位或更高學歷。在考慮移加的內地人中，每2人中就有1人擁碩士學位或更高學歷，近四分之三的人擁有學士學位或更高學歷。

至於年齡方面，35歲或以上內地人受訪者移加念頭較強。在有意移加內地人中，逾5成的年齡是介乎46至64歲；有意移加港人方面，有45%人年齡介乎36至55歲。

中港兩地移加主因大不同

中港兩地受訪者移加的主因各有不同，內地人首3個原因是最佳地方開始新生活（17%）、氣候較佳（17%）及政治穩定（16%）；港人移民3個主因則為公共服務（28%）、較安全環境（19%）及政治穩定（16%）。

除了移民主因有所不同外，兩者移民目的亦有所不同，內地人首3個目的是退休（36%）、創業（28%）和求學（16%）；港人則為求學（22%）、退休（21%）及開展新事業（19%）。

責任編輯：曹佩鈞

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