【自願醫保】VHIS「靈活計劃」最新評分出爐　邊份保費平保障又夠全面？

不知不覺，自願醫保（VHIS）推出了超過兩年，而且愈來愈多消費者對此感興趣。然而，面對海量的自願醫保產品，特別是大部分人選購的靈活計劃，普羅大眾未必有足夠的專業知識來評估產品特點及用處。為了比較自願醫保計劃的保障，10Life向專科醫生查詢12項常見傷病個案的醫療開支，再由精算師團隊根據醫保產品的條款及細則，進而推算靈活計劃的預計平均保障率，並以此作評分，方便讀者了解產品的優劣。

【保費相若 為何高端醫保更勝大房住院險？：按此】

自願醫保靈活計劃（普通房）全數保障產品有增加趨勢

自願醫保靈活計劃以標準計劃的基本保障作基礎，再加上額外保障項目或提高保額，但有別於標準計劃設有劃一條款，靈活計劃產品的保障及條款不盡相同。以下是首10名獲得最高評分的靈活計劃（普通房）名單：

▼ 點擊圖片放大

於普通房計劃中，多數產品按細項限額來賠償，但首三位的保靈活計劃均採取全數保障的賠償機制。「全數保障」是指保險公司會全額支付合資格醫療費用。位居榜首的FWD富衛易衛您醫療計劃（標準），以每保單年度每傷病計的賠償上限是50萬元，當中全數保障合資格索償，對於一年多次傷病、或傷病橫跨年度的個案，在保障上都顯出優勢。

【保證續保≠一定續保 保險公司有權拒絕？：按此】

至於大多數細項限額的醫保，針對細項限額導致賠償不足的問題，有投保人或會選擇設有「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical，簡稱SMM）的自願醫保，讓保險公司賠償部分超出細項限額的開支。不過，大家需要留意兩點：

一、有些產品的SMM未必涵蓋「非手術癌症治療」保額。換言之，化療、標靶治療等非手術癌症治療時所產生，並且超出細項限額上限的醫療費用，SMM幫不上忙。



二、不同計劃的SMM之賠償上限有異，而且SMM設共同保險，客戶一般要與保險公司攤分部份超出細項限額的開支（一般為20%）。

自願醫保靈活計劃（半私家房）排行榜 成全數保障產品天下

與自願醫保靈活計劃（普通房）一樣，全數保障的賠償方或對醫療保障有正面影響，在自願醫保靈活計劃（半私家房）的排名顯然而見：

▼ 點擊圖片放大

評分最高的產品皆設有全數保障。可是，無自付費（墊底費）的全數保障計劃的保費通常較高（與細項設限的計劃相比）。若消費者既想得到全數保障，又想慳些保費，可考慮設有自付費的計劃，自付部分醫療開支。

醫療保險無疑是複雜的保險產品，不少人打算長期續保。隨着年齡增長，醫療通脹，皆會令保費上漲。讀者選購時必須考慮個人需要、供款能力、產品特點等因素，以選擇合適的產品，作長遠打算。

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年6月28日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】VHIS「靈活計劃」新一季評分榜出爐 （2021年6月更新），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。