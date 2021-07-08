【5000元消費券】隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明

5,000元電子消費券現已接受登記，申請人需符合「在港居住」要求方可申請。政府早前表示，會隨機抽查登記人是否符合「在港居住」要求，有網民分享收到抽查的短訊，並需向會計師行提供證明文件。

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登記人或遇隨機抽查

據消費券網站列明，申請人需符合「在港居住」的申請條件，即在6月18日之前、連續24個月內在香港。而廣東或福建計劃、在境外升學、健康問題須在香港以外住院、受僱於香港政府或企業而短期外派海外工作，或參加勞工處「工作假期」的人士，則仍合乎申請資格。

網站列明，政府會與相關部門（包括入境事務處）查核有關登記人「在港居住」的資料，並會隨機揀選登記人作進一步審查。另外，政府已委聘德勤·關黃陳方會計師行為計劃的承辦商協助抽查登記人是否符合計劃下「在港居住」的要求。有關登記人在收到政府或其承辦商以特定電話號碼（852 5567 3873）發出的短訊通知後，須提供文件證明其符合計劃下「在港居住」的要求。

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被抽查的登記人可因應其情況提供相關文件，以證明其符合計劃下「在港居住」的要求。例如，若登記人在6月18日之前、連續24個月內曾經在香港居住，可提供租約、工作紀綠，購物單據等作證明。如登記人是因為計劃下認可的原因而不在香港，須提供相關證明，例如在香港以外就讀的入學證明、在香港以外住院的醫院證明等。

網民批評抽查多此一舉

有網民在網上討論區分享，指自己收到短訊通知，需就「在港居住」要求提供證明文件，擔心遇到詐騙，即到政府消費券網站了解，發現原來真的有隨機抽查的規定。該網民致電政府委聘的德勤·關黃陳方會計師行查證，指需要在3日內遞交文件。有網民批評有關做法，認為入境處應有市民的出入境資料，再要求申請人遞交證明文件屬多此一舉。

市民如對消費券有任何查詢，可致電計劃熱綫：18 5000。

■登記5,000元消費券要抽查，網民點睇？■

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責任編輯：李瑩

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