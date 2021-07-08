【MPF】強積金投資偏好風險資產　富達：經濟活動重啟利好亞股　債市宜審慎

綜合香港強積金首6個月的表現，美國股票基金類別的表現領先，回報達14%；歐洲股票類別及全球股票類別緊隨其後，平均回報分別錄12%及11%；全球債券類別表現欠佳，更錄得下跌3.4%。



強積金投資偏好風險資產



富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，全球經濟活動重啟，以及各地疫苗接種計劃得以進展，持續帶動全球增長在下半年反彈。富達關注各央行會否開始減少鴿派言論，以及不同地區採取疫情控制措施所帶來的經濟影響。



即使面對一些不穩定因素，隨着大宗商品價格上漲和全球供應鏈遷移，將有利於亞洲出口商，利好整體亞洲股票市場。亞洲區外，美國經濟數據強勁、極支持的財政政策和疫苗接種情況樂觀，均支持美國股市，這亦反映在上半年美國股票強積金基金表現當中。



同時，分析師進一步上調企業盈利預期，這亦平衡對於估值太高的擔憂，尤其是在周期性較低的行業。至於歐洲市場表現一直落後大市，估值相對便宜，隨着經濟環境和投資氣氛改善，企業表現有望提升。

【上半年強積金表現出爐 表現最好強積金回報逾17%（附十大表現最佳強積金）：按此】



債市方面，富達的看法調整至相對審慎，認為聯儲局將以平衡寬鬆財政政策、管理高債務水平、同時維持穩定通脹率及財政狀況的大方向下，謹慎地逐步減少貨幣政策規模。至於企業債方面，大部分仍在相對高水平，部分深受疫情所影響的行業除外。維持以管控風險為目標，並將繼續留意信貸市場轉弱時的投資機遇。



退休前後的投資各有不同



富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，強積金計劃成立已有20年，部分初期成員準備步入退休年齡。退休前成員普遍集中累積足夠儲備，與退休後持續投資的目標或有不同。退休後的投資需要考慮更多因素，如市場波幅、人均壽命及通脹等，以確保即使在沒有固定收入的情況下，亦能持續提取退休金以應付退休生活開支。



強積金成員需謹記為退休作準備是一項長綫任務，了解個人投資目標十分重要，並定期檢視進度。不鼓勵成員隨着市場變化而經常更改投資選項，但應適時配合個人需要，如接近退休或已進入退休階段，及經濟結構的變化而調整投資方向，保持長綫投資是非常重要的一環。

想知更多有關MPF資訊，可留意強積金懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】