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【理財個案】32歲持100萬存款部署置業　建收息股組合滾存首期

博客 13:30 2021/07/08

分享：

【理財個案】32歲持100萬存款部署置業　建收息股組合滾存首期

不少投資者都喜歡短炒，希望賺個快錢。有讀者表示，回顧過去買賣股票經驗，短炒最多只能打個和，未能有效地滾存財富。現年32歲的他希望重整投資步伐，計劃2年後置業，現持有100萬元存款，應如何做好部署？看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，近年喺Facebook睇到你分享資料好有用，而且你強調買股票應該採用價值投資法，而唔好只係為短炒波幅，呢一點真係好點醒我。

回顧過去買賣股票，因為只顧短綫波幅，其實獲利唔多，只可以打和。所以𠵱家開始，我都希望自己可以跟從你嘅方法去投資，想請教一下。

我今年32歲，月入3萬元。存款100萬元，月息可收約2%，股票約30萬元，包括：

以前買股票，短炒為主，波幅收入會儲一半，花一半。

1. 未來1至2年希望買樓，請問覺得我應該從現金再投資幾多去股票市場會比較好？

2. 同埋想問一下金山軟件（03888）、明源雲 （00909） 呢類是否可以低吸儲貨？謝謝！

【31歲月入4萬準備結婚 持130萬現金應否再買樓收租？：按此

龔成：

1. 記住，我哋投資股票，係希望長綫持有一些優質企業，透過佢自然增長，達至財富增值目的，而唔係做短炒，去賺差價，這個方法係好錯。

32歲計，你應先做好增值部分。但由於你1至2年內要置業，資金係有一個明確的使用目的。

而且時間太短，如果用來投資較有潛力股票，會有一定波動性，影響最終回報。

以你情況，資金最多可以投資一半在收息股，另一半則以現金或定期持有。再保守啲，你可以只持有現金或定期都可以。

收息股︰
港燈 （02638）
香港電訊 （06823）
工行 （01398）
恒生 （00011）
置富產業信託 （00778）
陽光房地產基金 （00435）
深高速 （00548）
高股息率基金 （03110）

現有持股，華夏恒生生科ETF （03069） 和阿里巴巴 （09988） 波動性會較大。中國人壽 （02628） 質素只是中等。

如果置業時都需要贖回現有持股，我建議你減持部分，將佢換成收息股，定期存款或現金，會較好。

到你買樓後，新資金才投入較有增長力股票，幫你作財富增值。

【30歲投資初哥冀兩年後置業 如何善用50萬元滾存首期資金？：按此

2. 金山軟件 （03888） 主要從事遊戲研發及提供網絡遊戲、手機遊戲及休閒遊戲服務；提供雲存儲及雲計算服務；設計、研發及銷售推廣辦公軟件產品及服務。

業務有質素，長遠發展潛力不差，不過擔心股價較為大上大落，現價合理區頂位，這股前景正面的。

明源雲 （00909） 有潛力。主要係中國房地產開發商及房地產鏈參與者，提供企業級ERP解決方案及SaaS產品。

睇返呢間公司之前的資料，係中國房地產開發商的第一大軟件解決方案供應商，市佔率有約2成。喺呢個市場裡面，按收入計，亦為ERP解決方案及SaaS產品的最大提供商。

其實，佢的角色可以話中國房地產行業的數字化轉型，為房地產開發商及其他參與者，開發了一套行業垂直的ERP解決方案及SaaS產品，以助其管理廣泛的業務運營。包括銷售及營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理，佢的SaaS產品包括雲客、雲鏈、雲採購及雲空間。

業務雖然有增長力，但股價都唔平，如果初步分析，處於貴水平，值博率未算強，始終市場現時對這類股有好大期望。

但由於金山軟件 （03888） 和明源雲 （00909） 都係波動性高嘅股票，暫時不適宜你用來投資，等你置業完成才再考慮。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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股票 收息股 定期存款 明源雲（00909） 阿里巴巴－SW（09988） 金山軟件（03888） 阿里巴巴 中銀香港（02388） 中國人壽（02628） 中國

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