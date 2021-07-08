【職場你點睇】法定假明年起逐步增至17天　打工仔：分8年加玩死HR同老闆

對於一眾放勞工假的打工仔而言，聽到這個消息可能都可以開心吓，立法會三讀通過《2021年僱傭（修訂）條例草案》，法定假期明年開始逐步由12天增至17天。由明年佛誕開始，法定假日每兩年增加一天，以8年時間逐步遞增至17天，至與公眾假期日數看齊，可改善逾百萬名打工仔的勞工福利。



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新增的5天法定假日為現時並不屬於法定假日的公眾假期，並按以下次序增加：佛誕、聖誕節後第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節和耶穌受難節翌日。

雖然打工仔嘅福利都係有改善，不過亦有不少人不滿增加的時期太長，要用8年時間才增加至17天，有網民認為未有確切保障香港打工仔的福利；而且亦有人認為是次的改動，其實受惠的打工仔並不多。

■睇睇打工仔真正心聲！■

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有公司仍是1年7日有薪假

另一方面，更值得留意的是，香港其實有不少基層打工仔只享有法定7日的有薪假期，亦即僱員按連續性合約滿12個月，只享有7天有薪假期，服務第3年加一日，第4年再加一日，直至服務滿9年或以上才有14天的有薪假期。對於一眾只有7天假期的打工仔而言，這種刻薄的福利是最應該先處理的。

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責任編輯：陳玉蓮

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