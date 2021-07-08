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【反壟斷法】類似內地《反壟斷法》　港《競爭條例》的2項行為守則

博客 11:05 2021/07/08

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繼月前中國電商巨頭阿里巴巴集團被裁定違反《反壟斷法》而遭罰款近183億元人民幣後，國家市場監督管理總局上月亦發佈通知，表明將進一步加強反壟斷執法力度。

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自《中華人民共和國反壟斷法》在2008年實施以來，多間知名企業如騰訊、螞蟻集團等均曾捲入反壟斷風波中。為了更有效防止出現阻礙市場發展的壟斷情況，市監總局於今年2月頒布了《關於平台經濟領域的反壟斷指南》定稿，加強對壟斷協議和濫用市場支配地位的監管。該指南列明，擁有市場支配地位的經營者不能控制商品價格、數量；或阻礙、影響其他經營者進入相關市場。若經營者能證明訂立壟斷協議之目的為《反壟斷法》第15條下的例外情況，包括改進技術、研發新產品、及提高產品質量和效能等，則不受上述限制所影響。

順帶一提，香港亦有與《反壟斷法》相似的法例──《競爭條例》（第619章）。為了規管市場上的競爭情況，《競爭條例》就訂明了2項行為守則：

  • 1. 禁止兩個或以上業務實體之間訂立反競爭協議和經協調做法；
  • 2. 所針對擁有相當程度市場權勢的業務實體，防止他們藉着從事目的或妨礙香港競爭的行為而濫用該權勢。

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而負責監管的競爭事務委員會（競委會），將透過界定相關市場及評估市場權勢來判斷某行為是否構成「濫用」問題。同時，在決定業務實體是否具有相當程度的市場權勢時，競委會亦會考慮當該業務實體把價格維持在高於在競爭下的水平時，其盈利能力受到制約之程度。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 蘇文傑律師 香港調解仲裁中心主席

欄名 : 法律與財富

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