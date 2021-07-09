【消費優惠】一幻荃灣店拉麵買一送一　蝦麵店惠顧主食送$20現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一幻拉麵：荃灣店 拉麵買一送一

為慶祝一幻拉麵荃新天地分店開幕，由即日起至7月12日，荃灣店所有拉麵享「得一賞二」優惠。凡堂食惠顧任何一款拉麵，可免費享用第二碗。

需要注意的是，贈送價錢較低之拉麵，加一服務費以原價計算。

一幻拉麵荃灣店

地址：楊屋道1號荃新天地一期UG02號舖

營業時間：上午11時至晚上10時

2. 蝦麵店：惠顧主食送$20現金券

1日限定優惠！今日（7月9日）到蝦麵店惠顧任何一款主食（飯麵皆可），即可獲贈20元蝦湯麵現金券一張，7月10日起可於任何一間分店使用。

分店一覽：

灣仔蘭杜街2號麗都大廈地下4號舖

鰂魚涌海光街11號漢威大廈地下3號舖

荃灣楊屋道1號荃新天地一期1樓108及110號舖

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓1109號舖

粉嶺新運路33號粉嶺中心地下103及108號舖

3. 聖安娜餅屋：餅卡低至7折

由即日起至7月15日，聖安娜餅屋推出餅卡優惠，最高可享7折。

50元禮餅券購買30張以上75折；60張以上7折。

25元禮餅券購買60張以上75折；120張以上7折。

訂購網站

撰文：hket小編

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