【BNO移民英國】英國會委員會促放寬簽證計劃　允BNO持有人子女可獨立申請

英國於年初開放予BNO持有人及其近親申請「5+1」BNO居留簽證。不過，不少年輕人港人沒有BNO，或需透過持有BNO的父母，方能透過計劃移居英國。英國國會內政事務委員會本月提交報告，建議政府考慮擴大簽證計劃，讓父母持有BNO護照的年輕港人，可獨立申請簽證。

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促允BNO持有人子女獨立申請

內政事務委員會報告指，歡迎BNO居留簽證計劃，惟認為計劃存有漏洞，令不少在1997年後出生、18至24歲的年輕人或不符合申請資格，促請政府考慮擴大簽證計劃，讓父母持有BNO護照的年輕港人，可獨立申請簽證。

報告更關注移英港人的融入英國問題，呼籲內政大臣任命新的BNO移民安置小組，與地方當局、新居民和民間社會團體合作，幫助簽證持有人在英國適應學習、工作以及公民和社區生活。

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委員會又指，部分申請人難負擔健康稅，尤其是年輕人，建議政府可考慮寬免，同時又促請政府考慮採取替代措施，例如免除有經濟困難的BNO簽證申請人提供經濟證明、延遲繳交或減少健康稅。

英國內政部發言人回應指，BNO簽證計劃反映英國對香港人的歷史和道德承諾，不符申請資格者仍可透過其他途徑移居英國。

責任編輯：李瑩

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