【大灣區】居粵慢性病患者特別支援延至11月　可續於港大深圳醫院獲資助診症

香港政府在早前宣布，鑑於現時兩地的強制檢疫措施仍未完全解除，將延長為身在廣東省的醫管局慢性病患者而推出的特別支援計劃至今年11月9日，以便患者在2019冠狀病毒病疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。



特別支援計劃的服務及資助範圍維持不變，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

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政府指，在2019冠狀病毒病疫情期間的強制檢疫措施下，部分身在廣東省的港人無法如常來往香港與內地，以前往醫管局於香港的門診覆診。為使這些患者的健康狀況得到持續、妥善及協調的監察及照顧，政府於去年11月10日推出特別支援計劃，為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。截至今年6月27日，港大深圳醫院已為符合資格人士安排約22,800個診症預約，約19,100人次已接受診症服務。

責任編輯：鄭樂怡

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