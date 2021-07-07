【理財達人】台灣YouTuber啾啾鞋投資失利慘賠40萬　靠一本書賺返！

近年不少人都會觀看台灣理財達人教投資理財，是次為大家介紹一位台灣人氣YouTuber啾啾鞋，他的頻道內容多元化，早前收錄了一個以投資理財為題的影片，值得大家參考。

啾啾鞋在影片裡表示自己去年因為股市大旺，最初贏了不少錢，不過卻不懂投資的真正意義，最終由賺變蝕，慘賠40萬元新台幣。後來他開始收聽不同的理財節目，看不同的理財書，最終還可以收復失地兼賺到一點點，他透過個人的分享，希望讓大家了解更多有關投資的知識。



【YouTuber實測跟股評人盲買3隻股 最後贏定輸？: 按此】

投資路上少不免要「交學費」，但交學費不緊要，最重要的是如何在過程中學習，讓未來的投資路可以走得更穩健。啾啾鞋在影片中介紹一本名為《投資最重要的事》的書，書中教導讀者要學習以「第二層思考方式」去思考，例如大家都覺得這公司好，所以買其股票，但當你再想深一層，你可以想想大家都覺得這間公司好，即是大家都買了，股價亦買高了，那其他人又會有甚麼行動呢？啾啾鞋就指出，要學習思考大多數人會怎樣想。

另一方面，該書亦教導讀者如何分別出價值型投資及增長型投資。價值投資當中所講的正是價值與價格的關係，今天投資的價格比其價值低，便可以考慮買入，因為市場最終會還它一個公道，價格最終可以反映出其價值。而增長股（即成長股）投資買的是未來的價值，相信這公司的技術，看好其未來。要懂得判斷一間公司的價值是考一個人的眼光，如何正確評估你投資公司的價值，這需要大量時間的投入及學習。



【「德國股神」2度破產 35歲已賺夠退休 雞蛋理論教你睇股市循環 : 按此】

書中亦提及當股價大跌的時候，你有大量現金可以大手買入，等股價大升時，你便可以大賺。這是最理想的狀況，不過市場上又有多少人做到？當所有人都對市場保持樂觀態度時，更應該要謹慎，在泡沫發生當下，能聽進「忠言」的人很少。有人在泡沫時在高位買入，也有人在泡沫爆破前剛好離場，而且賺了一筆，但最終誰是股場的贏家？這些都是後話了。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】