【ESG】香港都有為ESG努力嘅資產管理公司

上幾篇文章談及歐美的監管機構及公司在ESG所付出的努力，究竟香港的資產管理公司在這方面又有沒有做功課呢？

答案是有的，而且還是一間於2009年成立，土生土長的香港資產管理公司。這家公司的英文名稱以Z行頭，所以特別易記，而創辦人及行政總裁亦大有來頭。在自立門戶之前，任職另一間在香港上市的資產管理公司的CEO達5年之久。

【ESG基金＋亞洲增長元素，唔使二揀一，係咩基金？按此】

這家公司在創業十多年後，在2020年4月，成為由聯合國支持的負責任投資原則（PRI）的簽署機構。跟其他國際級的歐美資產管理看齊。作為簽署機構之一，每年需要提供一份非常全面的報告作考核，絕對是一條「不歸路」。

可能部分朋友都知道，這家公司作管理的資產，大部分集中於大中華地區，尤其是中國的上市公司。成為了PRI的成員，對他們在篩選可投資的公司上，又是否會阻手阻腳呢？

【透過基金公司篩選ESG企業更有效果？按此】

據筆者了解，他們的投資團隊，在作出對目標公司的實地拜訪中，確實會更留意公司的ESG元素，例如污水處理及員工福利等，因為這些都會影響該公司的長期、可持續的盈利能力。

在環保及可持續發展的前提下，其實各國的立場是比較一致，而亦且投資不可或缺的元素！

＝＝＝＝＝

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】