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【活期存款】邊間年利率達3.6%？　8間虛擬銀行活期利率大檢閱

收息攻略 17:17 2021/07/07

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低息環境下，大部分港元定期存款年息不足1厘，活期存息更是接近零。雖然如此，本港不少虛擬銀行都推出高息存款利率吸客，有虛銀活期存款利率更高達3.6%。

■8間虛擬銀行活期利率比較■

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【半年期港元存息比較　邊間年息達0.8厘？：按此

比較以上8間虛擬銀行，當中以天星銀行活期利率最為吸引，首20萬港元活期存款年利率達3.6%。不過，此優惠利率只適用於在今年3月1日起開戶之客人，並只可享用此優惠利率3個月；而其他客戶首20萬港元的活期利率只得1.2%。螞蟻銀行活期利率亦不俗，若將存款放於存款寶帳戶內，2萬港元或以下享2厘息、2萬元以上至20萬港元則可享0.5厘息。

雖然livi bank及眾安銀行活期利率均為1%，但如果資金多於5萬港元，選擇眾安則較佳。因為眾安首20萬港元可享1厘息，但livi bank上限則為5萬港元。至於MOX及平安壹賬通銀行的首50萬港元活期存款分別可享0.65厘及0.6厘年息。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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