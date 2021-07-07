【MPF】上半年強積金人均賺$13,265　北美股票基金回報最好

強積金顧問公司駿隆公布，雖然上半年市況波動，但強積金下半年回報仍增長5.1%，人均回報達13,265元。當中股票基金表現最好，駿隆強積金股票基金指數回報達8.1%，北美股票基金的回報更有15%增長；混合資產基金指數回報升5.2%；固定收益基金指數則跌0.4%。

單以6月份來看，駿隆強積金綜合指數升0.1%，報270點。三大主要指數表現持平，股票基金指數微升0.1%，報394點；混合資產基金指數微升0.1%，報266點；固定收益基金指數微跌，報129點。強積金每人平均賺取192元。

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■強積金6月份及上半年表現一覽■

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駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長綫可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，長遠而言，大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。環球長息持續高企，債券價格持續回落。美滙持續走弱，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。

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責任編輯：鄭樂怡

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