【退休規劃】3個退休需要應對的「驚喜」

為確保你對退休可能面臨的財務問題有一個準確的了解，這裡有3個退休「驚喜」要立即準備。

1. 你可能不得不提前退休

許多未來的退休人士計劃在60多歲時繼續好好工作，通常是出於經濟原因。不幸的是，在工作崗位上呆這麼久可能是不可能的，現時香港有些公司的退休年齡仍是55歲。事實上，計劃以外的提前退休真的很常見。如果你的退休目標一直圍繞着「過了退休年齡仍可繼續打工賺錢」而建立，那麼當發現這個目標不會發生的話，就會變成令人討厭的「驚喜」。因為你可能沒有足夠的儲蓄。

為避免成為這種意外的受害者，請你在設定儲蓄目標時將假設定在60歲或62歲時離職並退休。採取這種方法將迫使你節省及進行更多儲蓄。這也意味着你的退休帳戶餘額將足以支持你生活──即使較預期提前退休。

2. 你的支出可能沒有想像般下降

許多人的退休目標是基於他們只需要退休前收入的80%來維持生活水平的假設，那是因為認為他們不需要儲蓄那麼多，而且他們在其他領域的支出也會下降。然而，現實情況是，作為退休人士，你可能會面臨不同的費用。事實證明，很多人實際支出並沒有下降太多，如果你是其中之一，你可能會面臨儲蓄不足的問題。

因此，與其指望你將支出減20%，並可能在沒有發生時感到驚訝，不如在制定退休計劃時假設你需要90%甚至100%的退休前收入。再說一次，錢多總比錢少好。

3. 你的醫療保健或非常昂貴

說到費用，醫療保健很有可能成為你最大的支出之一。可悲的是，這可能會讓那些指望醫療保險覆蓋一切的退休人士感到驚訝。醫療保險實際上伴隨着高昂的共同保險費用，有保費和免賠額（或稱為自付額或墊底費），並且一些常見的護理需求，例如牙科護理和助聽器，卻不在承保範圍內（有些高端保單則包括，但保費自然較高）。現實情況是，今天退休的65歲人士平均可能面臨較高自付費用醫療費用。如果你離退休還有很長的路要走，這個數字可能會攀升得更高。

為巨額的醫療費用做準備是一項終生的努力，記得要在退休計劃供款時考慮醫療保健支出。如果你對自己的消費習慣、醫療保健需求或計劃外的提前退休感到驚訝，那麼你最終可能會陷入可怕的財務狀況。然而，好消息是現在你知道你可能在晚年面臨這些挑戰，你就可以準備好迎接它們。

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