【投資部署】信安輕微看好下半年美股　科技股有望追落後

環球金融狀況寬鬆，加上刺激財政措施及疫苗接種進度理想，經濟活動逐步重返疫情前水平。不過，隨着去年同期低基數效應於下半年消退，投資者可以如何部署？

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉發表對下半年資產配置展望的看法，指出環球股市基本因素相對吸引，雖然面對較多不明朗因素，但表現仍優於債市。



她認為即使聯儲局決定收緊貨幣政策，但不代表金融體系內的資金會一下子被抽走。從銀行存放在央行的額外流動性的增長幅度可見，市場流動性非常充裕，資金成本一段時間內預期維持低企，這仍是支持風險資產向上的重要理據。

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輕微看好美國市場 中港看法中性



在眾多市場當中，信安輕微看好美國、歐洲及亞洲，對日本、中國及香港看法是中性，其他市場則輕微看淡。



在對中港股市的看法方面，她認為由於投資和消費表現相對落後，中國經濟下半年的增速或將放緩；內地財政及貨幣政策趨向正常化，以平衡保持經濟穩定及解決長期結構性問題的目標，但在經濟減速的背景下，政策未必會過度收緊。至於本港經濟回復正增長，本地股盈利增長或持續改善，港股有機會受惠資金輪動。



盈利穩科技股有力追落後



投資者應如何作板塊部署呢？她相信周期或價值型板塊仍將受惠環球強勁的經濟復甦與通脹升溫的投資主題。實際上，美國就業市場要重返全民就業仍要一段時間，聯儲局未必能夠在2023年前加息。



不過短期內，基於相信通脹上升是過渡性的，加上避險因素，美國十年期國債孳息率未必會在季內大幅上升，有利現金流充裕及盈利前景穩定的科技股追回部分落後的升幅。她認第三季兩者有機會同步向上。

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責任編輯：鄭樂怡

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