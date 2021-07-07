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【5000消費劵】HKTV Mall幫你賺盡消費券　WeChat Pay HK付款享9折　精選產品無限次95折

個人增值 16:15 2021/07/07

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相信大家都開始準備登記消費券，到底選邊間支付公司真的是一個大難題，以下又多個優惠畀大家參考。

WeChat Pay HK與HKTVmall合作，繼於HKTVmall網上購物平台及全綫HKTVmall O2O門市新增WeChat Pay HK電子支付系統外，為用戶帶來專享9折及指定精選逾百款產品無限次95折優惠，優惠期至8月31日，實行讓市民在消費券計劃期間盡情消費！

【5000元消費券 新城市廣場推消費券優惠　成功登記送$200購物消費券：按此

由即日起至8月31日，成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，可於WeChat Pay HK「商戶優惠放題」專頁領取HKTVmall 95折優惠碼再到HKTVmall網上商店以WeChat Pay HK購買指定精選產品時無限次使用！ 

【5000元消費券 一田為消費券「增值」　WeChat Pay登記即獲110元回贈 : 按此

除上述無限次優惠外，HKTVmall更會派發一張9折優惠電子通用券，用戶在8月1日至31日期間於網上商店購物並透過WeChat Pay HK付款時可使用，消費券優惠賞不停！

 

責任編輯：陳玉蓮

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