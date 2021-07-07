視頻「大時代」　直播與電商互助科技革新

人們曾習以為常的工作與生活方式，於疫情期間發生急劇變化。大量活動由綫下轉至綫上，保持社交距離以及居家的生活方式推動了視頻聊天、視頻遊戲及視頻訊息流的發展，亦令其逐漸成為新的主流互動途徑。Cisco早前預測，至2022年，82%的互聯網流量將由視頻構成。大眾尤其是年輕一代更傾向於透過視頻獲取資訊、進行社交、參與電玩等，對視頻的使用需求大幅提升，視頻的大時代正加速到來。

該趨勢亦在不斷重構消費者的購物模式及消費習慣。在電商發展更成熟的中國內地市場，透過網絡視頻直播來展示和售賣貨品的「直播帶貨」模式於2019年漸成主流，鄰近的東南亞亦對此概念不陌生，以往透過圖片及網頁單向瀏覽產品資訊的下單模式，已無法滿足疫情期間居家消費的爆發式增長。雖然歐美的視頻直播購物領域尚未風行，但近年全球各地購物節、限時促銷等盛行，多個北美科技企業於電商直播領域作出的科技創新及嘗試亦推動著電商直播在全球的迅速發展。

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即使是綫下零售市場高度發達的香港，近年來電商業務亦呈現迅速增長態勢，正逐步打破香港難以發展電商的固有觀念。不少傳統零售行業均在嘗試視頻直播的創新商業模式。比如香港海鮮選購平台鮮直送（FreshGo），透過網購直播在手機應用程式上展示來自香港傳統魚類批發市場的時令海鮮，讓消費者足不出戶就可下單購買新鮮食材，廣受歡迎。

當然，縱觀「電商直播」的背後，是視頻技術的革新歷程。直播技術最初被用於較為簡易、以娛樂為主的社交媒體UGC內容創作及發布，隨後則於電競行業大顯身手。企業早期若想自行搭建完整的視頻直播系統，需經歷採集、前處理、編碼、傳輸、解碼及渲染（Rendering）等環節，後台還需考慮數據庫、緩存、分布式文件存儲及運維系統等問題。面對複雜的視頻製作流程及業務場景，若用傳統方法構建視頻服務，企業會面臨高資源消耗、高技術門檻和高營運成本3大問題。而傳統的解決方案需對基礎設施進行大量投資，計算、存儲和寬頻搭建也需預繳高昂的費用，但當面臨市場需求波動時，企業將很難靈活作出調整加以應對。

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為幫助企業搭建視頻能力，快速響應市場需求，雲服務廠商紛紛推出視頻雲解決方案。針對視頻涉及的多個深層技術領域，如視頻編碼和解碼、視頻傳輸、視頻加密等，阿里雲均提供了全面的視頻雲解決方案，透過結合IaaS、PaaS及SaaS的全套方案來幫助企業解決難題。

對於想利用視頻技術嘗試開展「電商直播」業務的企業而言，保證用戶的優質體驗是成功的關鍵之一。質量、延時和規模是影響用戶觀看、參與「電商直播」體驗的3大因素──流暢清晰的視頻為用戶營造良好的觀看感受，及時的互動幫助買賣雙方建立連結，規模化的直播活動有助於動維持用戶活躍性。有見及此，阿里雲推出了一站式的電商直播解決方案，有效降低企業開展「電商直播」的技術門檻，助其應對多種業務場景。

隨着視頻的大時代到來，基於雲計算能力的視頻解決方案為「電商直播」趨勢創造了更低成本、更低門檻、更佳體驗、全民共享的技術普惠能力。未來視頻技術還將在需求的推動下持續革新，為電商之外更多行業的發展創新注入動力。

撰文：劉彬星 阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。