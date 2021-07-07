【退休規劃】5旬夫婦月入12萬元　手持15份保單應如何取捨？

儲蓄計劃作長綫增值

Kimmy建議羅太以即將從英國回港的兒子為受保人購買一份供款儲蓄計劃，以父母作保單持有人，退休時可動用戶口價值作生活費，到人生後期可保留保單戶口價值傳承給孩子。這建議一舉兩得，並得到認同，他們決定選擇短期儲蓄計劃，分5年供款，每年供款25萬元。以孩子為受保人，讓計劃有更長累積期，令長綫回報更理想。孩子45歲時，估計保單累積總值400多萬元。

另一方面，他們對扣稅延期年金有興趣，既減少財務支出，又為退休累積財富。Kimmy向羅太解釋扣稅延期年金結構後，再按她需支付的薪俸稅稅率計算，估計每年可節省的稅款。羅太對現職穩定性非常有信心，相信可以無驚無險工作至退休年齡，所以決定投保延期年金，每年保費為6萬元。

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雖然羅先生也希望購買扣稅年金，但因為長年在國內工作，並不需要支付香港稅務，購買可扣稅延期年金不能享受稅務扣減，因而決定不購買。為了滿足客戶對平穩收入的需要，Kimmy建議羅生購買儲蓄計劃，到將來15年後資產倍增，再以年金的方式，每年取出作退休生活的補貼。

整體來說，下次Kimmy可以和羅太一同檢討現時財富組合，運用四桶金財富組合框架，首先分配用作未來退休生活需要及應付未來孩子大學費用的資金及資產到平穩收益組合，處理完這部分後再考慮將其餘資產用作長綫增值，應付中短期生活需要以外，亦能兼顧管理長綫通脹風險。

最後，可以考慮怎樣運用現有物業製造現金流。很多人因大部分資金被自住物業套牢，導致沒有足夠流動資金應付退休生活，怎樣從固定資產製造流動資金值得和羅太再詳細分析及討論。

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【原文刊於第712期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。