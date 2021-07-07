【退休規劃】5旬夫婦月入12萬元　手持15份保單應如何取捨？

是次個案由《富足家庭認證導師》劉美玲（Kimmy Lau）提供，主角羅太是她的客戶，約50歲，擔任酒店管理工作，月入約7萬元，她丈夫月入約5萬元，本來在國內工作，但疫情原因已調回香港，他們育有一名孩子，在英國寄宿學校讀書，另外家中有長輩要照顧，現時居住單位市值約1,350萬元，還未完成供款。

Kimmy初次和羅太接觸，是因為對方自覺持有的保險保單很混亂，希望有專家協助整理。羅太持有的保單已超過10年，因平時工作繁忙，沒有時間管理，對保單內容不甚了解，甚至不肯定自己和家人所購買的保險保障是否適當及足夠。記憶中，她曾因患病而向保險公司索償，但細節已不太清楚，加上過去協助她的保險顧問已離職，沒人跟進。

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檢討保單時，Kimmy得悉羅太共有15份保單，包括醫療計劃、危疾保障及一些投資相連保險計劃。然而，她為孩子購買的一份住院醫療計劃沒有危疾保障及意外保險。她和先生的危疾保障附加在投資相連壽險計劃中，各人保障額200萬元，保費每年調整，但基本計劃的投資表現不佳，收益不能追上危疾保障保費升幅，羅太認為這份危疾計劃保費昂貴。現時兩夫婦每年保費要數萬元，她擔心將來保費加幅會因年長而大增，投資計劃表現又沒有改善，故打算取消保單或減低保障額。

人壽保障為未來作準備

針對羅太保障不足，Kimmy首先建議她可透過購買保費較低而保額較大的癌症計劃，作額外危疾保障，就算真要取消所購買的投資相連壽險計劃，也能繼續有醫療及危疾相關保障。此外，這為羅太孩子安排了之前未做好的危疾及意外保障。除了Kimmy的建議，由於羅太及家人的自住物業仍在供款，筆者認為他們應該為未償還債務購買人壽保障，如其中一方家庭經濟支柱不幸早逝時，另一方都可藉保險賠償金來應付供樓或贖回物業，並獲得金額應付生活需要。

保險保障應以家庭為單位，羅太須向丈夫了解他的保險安排狀況，不要以為自己做好保障便安心，因家中任何一人有事，其他人都會受影響。另外，不要輕言取消已有保險保障，將來再投保時，或會因年齡及身體狀況等因素而被拒絕申請。由此可見，保險保障須有全面規劃態度及策略，否則出現「破窗」時便令問題惡化至難以補救。

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現時羅太所有保單價值總和400多萬元，當中有390萬元是投資相連計劃的戶口價值。持有計劃10年，投資有賺有蝕，但考慮到年齡已屆50歲，丈夫也55歲，還有15年保單才期滿，在不懂管理投資及環球經濟環境快速轉變的情況下，擔心集中投資同類資產會令風險增加。

分析後，Kimmy留意到有些投資選項的表現有不俗回報，建議羅太將部分賺回來的錢放在較穩定資產中，鎖定利潤及繼續增值。父母最關心孩子將來，但又想自己擁有較優質退休生活，如何兼顧兩方面呢？

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【原文刊於第712期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。