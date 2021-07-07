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【5000元消費券】保值兼另類「套現」？消費券買金攻略

精明消費 16:35 2021/07/07

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5,000元電子消費券現正接受登記，不少市民已現計劃如何善用消費券。除了用消費券購買心頭好外，也有人考慮以消費券購買黃金、名牌手袋等具升值潛力的產品，當放售時便能作為另類「套現」，賺取差價。各大珠寶店接受哪些電子支付工具？用消費券購買金條或金粒作為投資時，又要注意甚麼？

【5萬蚊買金飾做嫁妝 不如轉買珠寶股？：按此

買實金保值　可選金粒金條

要使用消費券購買實物黃金，不能透過銀行購買，只能在金行或珠寶店的門市或網店購買。大部分均有提供金粒、金幣及飾金等選擇。不過，需要留意黃金存放問題，實金售出價會受品質影響，大多人均會存放於保險箱，以免受環境因素而影響黃金的品質。

考慮買入黃金時，除要留意黃金價格的走勢外，亦要留意該實金的鑄造廠商及可賣出的渠道。以金幣為例，楓葉金幣及澳洲鴻運金幣均為著名鑄造廠製造，在國際間流通量高，均可在金行進行買賣，同時亦要留意，部分金幣或只有收藏價值，或不適宜視為投資工具。

【衛訊豐澤接受合併使用 即睇用消費券買電器安排：按此

投資實金黃金，較多人會以金粒或金條入手，因為在銀行、金行或珠寶店都可進行交易，較貼近保值或賺差價的投資目標。若以5,000元消費券購買，再補回餘額，可買到重約三錢的足金金粒，以周大福的售價為5,745元，至於金條則需要逾萬元。

至於飾金方面，由於各款首飾金屬純度不同，亦涉及手工費及佣金等費用，同時有鑑定等問題，其保值能力或較金粒及金條低。

■按圖看金行接受消費券電子支付工具■

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想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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