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【5000元消費券】朗豪坊推消費券抽獎　消費$300可贏1萬元現金券

精明消費 18:05 2021/07/07

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5,000元電子消費券現已接受登記，朗豪坊將於8月初起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，市民只需於場內以電子支付工具消費滿300元即可參加抽獎，最多可贏1萬元商場現金禮券。

【保值兼另類「套現」？消費券買金攻略：按此

顧客以電子支付工具於場內單一消費滿300元，並成為LP CLUB會員，7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣1個。獎品包括1萬元朗豪坊商場現金禮券（名額30個）、10萬會員積分（名額30個）、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機及指定朗豪坊商戶禮品及現金券等。

另外，顧客以4大指定電子消費券支付工具（八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞）更可額外換領多1個抽獎代幣，每人最多可換領10個代幣。顧客憑已換領代幣可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用或一次過累積使用。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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