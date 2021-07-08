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【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee中環店限定　沙冰第二杯半價

精明消費 09:00 2021/07/08

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炎熱嘅夏天，飲返杯沙冰當然可以消吓暑，到J.CO購買任何一杯沙冰，即可享第二杯半價，於炎炎夏日為你消暑！優惠期至7月17日！

    點擊圖片放大

地點：中環租庇利街1號喜訊大廈地下B舖

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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