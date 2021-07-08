【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee中環店限定 沙冰第二杯半價 精明消費 09:00 2021/07/08 分享： 炎熱嘅夏天，飲返杯沙冰當然可以消吓暑，到J.CO購買任何一杯沙冰，即可享第二杯半價，於炎炎夏日為你消暑！優惠期至7月17日！ ▼點擊圖片放大 地點：中環租庇利街1號喜訊大廈地下B舖 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】朗豪坊推消費券抽獎 消費$300可贏1萬元現金券 2021/07/07 【5000元消費券】朗豪坊推消費券抽獎 消費$300可贏1萬元現金券 【5000元消費券】保值兼另類「套現」？消費券買金攻略 2021/07/07 【5000元消費券】保值兼另類「套現」？消費券買金攻略 【消費優惠】花斑茶社灣仔新店全單8折優惠 2021/07/07 【消費優惠】花斑茶社灣仔新店全單8折優惠 【消費優惠】Aeon會員最新精選優惠 最低68折 2021/07/07 【消費優惠】Aeon會員最新精選優惠 最低68折 【5000元消費券】新城市廣場推消費券優惠 成功登記送$200購物消費券 2021/07/06 【5000元消費券】新城市廣場推消費券優惠 成功登記送$200購物消費券 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 中環 經濟 香港