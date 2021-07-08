【消費優惠】朗廷酒店月餅早鳥優惠73折　漁釧一人前Omakase 7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 朗廷酒店：月餅早鳥優惠73折

朗廷月餅今年全新推出木製首飾禮盒設計，繁花似錦的牡丹圖案寓意吉祥美滿，而今年月餅更由米芝蓮三星食府唐閣行政總廚鄺偉強師傅及團隊悉心製作。

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由即日起至7月18日，朗廷酒店推出月餅早鳥優惠，可以378元訂購迷你奶黃月餅或400元訂購雙黃白蓮蓉月餅。

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2. 漁釧：一人前Omakase 7折

由即日起至7月31日，於漁釧可以7折品嚐一人前Omakese，餐目包括前菜、沙律、日式湯物、刺身3點、壽司9貫、天婦羅及甜品，折後每位只需298元（原價446元）。

餐目

分店地址：

將軍澳中心地下G89號舖（查詢： 2325 0175）

青衣城1期2樓203號舖（查詢： 2618 5398）

深旺道28號V-Walk地下G-19號舖 （查詢： 2720 7311）

3. Dr. Kong：觀塘開倉 全場鞋款$99起

Dr. Kong在觀塘舉行開倉活動，全場鞋款99元起，買3件額外享7折。

另外，無壓護脊書包及涼鞋買一送一；健康襪30元兩包；指定鞋款換購價79元一對、129元兩對。而現場不設鞋墊及制服鞋。

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營業時間：上午11時至晚上8時30分（星期一至日）

地點：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第3座地下1A號舖（觀塘港鐵B1出口直行5分鐘）

撰文：hket小編

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