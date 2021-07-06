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【職場機遇】眾安夥戶戶送推送餐專員特快申請計劃　迎新獎金高達1,500元

個人增值 17:50 2021/07/06

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虛擬銀行眾安（ZA Bank）宣布，與外賣平台戶戶送合作，推廣期內於該行提交「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的申請人，可獲該外賣平台優先的工作機會，並有機會賺取高達1,500元的迎新獎金。

【教育及職業博覽7月揭幕　提供逾二千就業機會：按此

迎新獎金高達1,500元

由即日起至2021年11月30日推廣期內，失業人士透過ZA Bank App遞交百分百擔保個人特惠貸款計劃申請後，可在申請成為戶戶送送餐專員時享3大禮遇，包括申請優先處理、免費迎新裝備及高達1,500元迎新獎金。

【廣東省公開招聘 港澳畢業生可報考逾9,000事業單位職位：按此

貸款申請人交齊所需文件後將獲得專屬特快申請碼，推廣期內憑特快申請碼經戶戶送送餐專員招募網站申請成為送餐專員，即有機會優先加入戶戶送送餐團隊。另外，當申請人正式成為戶戶送送餐專員後，只須於30日內完成30張訂單，可免費獲贈由戶戶送提供的迎新裝備；若申請人成為送餐專員後的30日內於指定繁忙時段完成50張訂單，將可享迎新獎金，電單車手的獎金金額為1,500元，單車手及步兵則為500元。

眾安銀行行政總裁許洛聖表示，冀與戶戶送合力履行社會責任，用科技為有需要的市民解決燃眉之急，並推動本港就業市場。

 

責任編輯：李瑩

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