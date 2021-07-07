【消費優惠】買一送一：Häagen-Dazs外賣雙球雪糕　阿波羅單球雪糕

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Häagen-Dazs：專門店外賣雙球雪糕買一送一

由即日起至7月18日，Häagen-Dazs專門店（淺水灣the pulse店除外）推出外賣雙球雪糕買一送一優惠，只需69元就有2客雙球雪糕。另外，Häagen-Dazs現時更送雙重優惠卡，可以優惠價買雪糕月餅同夏日雪糕特飲。

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2. 阿波羅：單球雪糕買一送一

最後1日啦！於全綫阿波羅購買單球雪糕，可享買一送一優惠。

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3. 7-Eleven：即磨咖啡$7

為慶祝7-Eleven 1000分店開業，由即日起至7月9日，所有7CAFÉ即磨咖啡只需7元（包括任何口味，凍熱同價）。

另外，yuu會員購買7CAFÉ可以儲yuu印花之餘，更可於優惠期間兼賺5倍yuu積分。

7CAFÉ售賣分店

撰文：hket小編

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