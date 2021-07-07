【5000元消費券】消委會接3宗消費券投訴　籲留意條款細節（附8項小貼士）

5,000元電子消費券現正接受登記，不少商戶紛紛推出優惠吸客，惟消委會已接獲3宗消費券相關投訴。有投訴人被早鳥優惠吸引，簽訂一個電訊商上台計劃，惟發現實質數據量比其口頭承諾少了6成。消委會籲市民登記前宜先比較平台的優點和限制，並看清優惠條款細節才下決定。

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消委會總幹事黃鳳嫺指，有一名投訴人在網上看到某電訊商售賣心儀產品，致電後獲確認有存貨，並可用消費券購買，事主再門市查詢，亦獲確認能夠購買該產品。事主於是在網上登記，承諾取得消費券後會在該電訊商使用，但後來獲悉該產品缺貨。事主因而向消委會投訴，希望取消交易。

至於另一宗投訴涉及電訊服務，投訴人因早鳥優惠參加一個聲稱有30GB數據用量的電訊計劃，惟事主在網上查詢帳戶資料時，發現只有12GB，故事主認為涉及不正當的銷售手法。而餘下一宗投訴則涉及登記手機支付平台的問題。

■消委會8大溫馨提示■

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責任編輯：曹佩鈞

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