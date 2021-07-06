【職場管理】日本麥當勞以「快樂」擺脫負增長

在疫情下，經濟不景，失業又失去收入來源，不少人為了節流，都會選擇食快餐，貪其性價比高，當中以連鎖快餐店是最受香港人歡迎，例如每到月尾會選擇食麥當勞，可能係唔少香港打工仔嘅日常。然而，日本多年經濟不景卻對日本麥當勞的生意全無幫助，多年來錄得負增長，但近年疫情下卻「起死回生」，盈利錄得不錯增長，當中發生咗咩事呢？

日本人一直以來對生活質素有要求，所以即使在經濟不景下，他們仍然對快餐需求不高。另一方面，日本麥當勞多次出現食物品質問題，令民眾對其失去信心，亦是導致日本麥當勞不受歡迎的原因。



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日本麥當勞能夠一改以往的情況，原因是其改變策略，以「快樂」為重點，希望打造新的氛圍及體驗，再次吸引大眾。而策略亦成功令日本麥當勞「重生」，加上疫情下負面情緒充斥令「快樂」變得更受重視，可能是日本麥當勞去年在疫情影響下仍有不錯升幅的一大原因。

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責任編輯：陳玉蓮

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