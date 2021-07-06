【5000元消費券】新城市廣場推消費券優惠　成功登記送$200購物消費券

5,000元電子消費券現已接受登記，沙田新城市廣場即日起至9月30日推出「電子消費券狂賞二步曲」，只要成功登記領取消費券，即可在商場免費獲取新城市廣場三期美妝及時裝商戶總值200元購物消費券。第1期消費券派發後，顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券。

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由即日至7月31日期間，成功登記領取政府電子消費券的顧客可免費換領200元商場購物消費券，分別為新城市廣場三期100元時裝及100元美容購物消費券，單一消費滿500元即可使用，總名額5,000個。

市民最快可於8月1日收到第1期消費券，新城市廣場亦將於8月1日至9月30日推出「2,000元雙重賞」，顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%，而消費滿5,000元則可獲1,500元商場購物消費券。

另外，The Point by SHKP會員更可享額外禮遇，場內消費滿2,000元加500積分即可領取消費券雙倍積分Pass，即可賺取4,000積分。

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責任編輯：曹佩鈞

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