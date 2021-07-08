Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花

在今天凡事都講要求話題性的年代，要經營一盤高級消費品生意，似乎少一點噱頭，都看似無法經營下去，就連一些走經典路線的品牌，都陸續加入沒完沒了的聯乘大軍，當中來自法國，以狐狸為標誌的便服品牌Maison Kitsune，這年頭就深得其他品牌歡心，陸續應邀這頭小狐狸加盟，今次來到的是Montblanc。

▲ 單肩背包$7,700。（圖片由品牌提供）

過往Montbalnc的皮具系列都走實而不華的全黑路線，直至數年前才與郵購網站yoox.com推出鮮艷的橙色皮具系列，當中可見要為了要吸引新世代的顧客，而作出年青化的第一步。

▲ Tote bag $8,600。（圖片由品牌提供）

▲ 無線耳筒$5,800。（圖片由品牌提供）

今次Montblanc與Maison Kitsune走在一起，設計上融入了後者「生活即是藝術」的Art de Vivre風格。用簡單的一句形容，即是將狐狸印花（Camo Fox）不斷重覆做出如像Monogram圖案般的效果，然後印在耐用筆挺的Saffiano皮革上，製造出大家最耳熟能詳的男裝皮具，例如背囊和tote bag等。

▲ 背囊$9,900。（圖片由品牌提供）

▲ Messenger Bag$7,200。（圖片由品牌提供）

在另一個層面上，這個系列可以說是Maison Kitsune正式踏入高級皮具行列的第一次，身為文青的你不知道可會喜歡這頭狐狸愈來愈走high-end路線？

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