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【大灣區】廣東省公開招聘　港澳畢業生可報考逾9,000事業單位職位

個人增值 16:39 2021/07/06

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廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳聯合發布《廣東省事業單位2021年集中公開招聘高校應屆畢業生公告》，是次招聘提供2萬多個編制崗位，公開招聘高校畢業生。招聘將於7月19日至21日接受報名，8月22日進行筆試。

【陳智思：大灣區潛力龐大　香港青年宜把握機遇：按此

據了解，廣東各級公益一類、二類事業單位均撥出一定比例的空缺職位，粵東、粵西、粵北地區鄉鎮醫療衛生、農林牧漁、水利水電、規劃建築等事業單位更是撥出30%以上的空缺職位參與是次招聘。

在職位條件方面，除部分招聘博士研究生崗位要求研究方向或業績成果外，其他職位原則上不作年齡、職業資格、技術職稱、工作經歷方面的要求。據統計，所發布職位中招聘大專及本科的職位14,177個，佔70.8%；粵東、粵西、粵北地區縣以下事業單位職位8,765個，佔43.8%。

港澳畢業生可報考

為建設粵港澳大灣區人才高地，促進人才交流，符合《粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法（試行）》及公告規定的港澳畢業生，可報考廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶及省直駐上述各地事業單位9,000多個職位。

有意向的考生可登入廣東省人力資源和社會保障廳網站，查閱具體招聘公告，選擇合適職位報考。

【大灣區青年就業　互聯網營銷員月薪可達3.5萬：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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