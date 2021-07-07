【網絡詐騙】9招反制偽冒銀行釣魚短訊

昨日文章，講網絡釣魚講得好像很可怕，市民有甚麼最有效的反制措拖呢？首先說一些一定可以做到的，包括：

不要使用與生日、身份證有關的密碼（難度1粒星）

不要使用易於猜測的密碼（例如：12345678、qwerty等）（難度1粒星）

不要把密碼貼在雪櫃（不要笑，真的很多人是這樣的）（難度1粒星）

留意銀行發給大家的登入通知，如果你明明沒有上網卻收到登入通知，便要馬上看看發生甚麼事了（難度1粒星）

不要把密碼與OTP與人分享（難度3粒星）

■如何反制偽冒銀行釣魚短訊■

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然後說一些知易行難的方法，包括：

絕不在不同網站重覆使用密碼（難度10粒星）

定期更換密碼（難度9粒星）

絕不下載入任何可疑軟件（難度9粒星）（唉，唔通政府出嘅又一定無可疑咩）

最後說一個很容易做、很有效、但又很容易被忽略的一個方法：

不要在任何（是任何）短訊或電郵提供的網址上，輸入任何（是任何）個人資料及密碼！（難度1粒星喇！）

這真的可行嗎？有時候銀行會主動發些推廣給我，要我網上登記的哦！

事實是金管局早就嚴禁銀行在任何給客戶的電子訊息裏，提供可以連結至e-banking以輸入個人訊息的超連結了！

【擔心信用卡被盜用 無號碼卡安全得多？：按此】

金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

給大家看看最近我收到滙豐的一個宣傳電郵作為例子：

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這是一個宣傳八達通自動增值（AAVS）的宣傳電郵，裏面雖然有超過一條超連結，但按進去都只是一些表格和指引，是沒有方法走至e-banking，當然更沒有方法留下我的個人資料了。

而每當滙豐雖然提供網址，可以藉此走進e-banking的時候，滙豐都只會以純文字的方法展示，例如如果大家要瀏覽官網上有關八達通自動增值的條款及細則，就要自行在瀏覽器輸入www.hsbc.com.hk/tc/promoaavs，而不能一Click便看到相關內容。

這個為客戶製造不便的做法，是為了堵截其他偽冒電郵的可能性，連官方認證的客戶通知都不會把大家直接帶進官網，那偽冒的便沒有理由透過超連結把大家帶去偽冒網站了。

所以大家要謹記謹記，每逢看到銀行的宣傳品或通知，給大家一條超連結要求登入時，大家便要知道那一定是釣魚訊息，記得馬上刪除喇！如果要分享給朋友的，也記得用截圖而不是原個訊息轉送的方式分享喇！

如果家中有趕及潮流的老友記，也要多多提醒他們網絡安全，始終騙徒都是取易不取難的喇。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (129) — 偽冒銀行釣魚短訊不絕，市民有什麼最有效的反制措施呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。