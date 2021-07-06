【退休理財】調查指逾8成中等收入中年人感退休無期　儲蓄或強積金為主要退休保障

隨着人均壽命延長，準備充足的退休儲備就更為重要。有機構發表調查指，86%中等收入的中年人士表示不知道何時退休，擔憂退休後的經濟及健康狀況，甚至打算做到不能工作為止。調查機構分析數據指，對於中高收入者中，現時強積金及社會保障等僅能替代長者退休後約4成收入，遠低於國際水平。

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逾8成中等收入中年人感退休無期

香港退休計劃協會、明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院，及香港大學秀圃老年研究中心，在去年6月1日至11月18日合共訪問222名市民，了解中等收入人士的退休計劃。調查顯示，86%中等收入的中年人士表示有感退休無期，另有65%人表示打算從事現在的全職工作，直至不能工作為止。至於退休保障的準備，有80%受訪者表示，80%的退休保障會以強積金及儲蓄為主，約60%為投資，亦有50%為私人物業。

調查機構與其中20名受訪者進行深入訪談，發現有55%受訪者表示退休準備不足，大多數沒有為自己的退休作出規劃，並覺得退休後生活水平或會下降。當中85%受訪者對退休感憂慮，擔心醫療開支會增加。同時亦有85%受訪者認為，現時退休保障制度的保障並不足夠，需要年輕時開始儲蓄。

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退休收入不足 或令生活質素下降

此外，調查分析中低收入及中高收入長者住戶的開支，再按經濟合作暨發展組織（OECD）的方法，並以去年第2季工資中位數，推算倘工作40年，在現有制度下能替代多少退休後20至25年的收入。調查計及社會保障如生果金、長生津，強積金及長者醫療券、長者生活津貼後，退休制度的替代率約為40%，較國際平均的7成為低。

明愛專上學院社會科學院教授黃於唱表示，一般長者的退休收入替代率要達到7成，才能夠維持現有的生活水平，調查反映中上收入的人士或在退休後，只剩下4至6成的開支，只能夠維持中下水平生活，令生活質素下降。

責任編輯：李瑩

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