徹底轉變　新版Land Rover Defender

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看着新款與舊款越野路華（Land Rover）Defender之間的變化，車廠在開發新Defender時那種既能保留車系傳統粗獷味道、又勇於將嶄新技術和設計加入新車的手法，自然就會明白，怎樣才是真正把舊有的東西去作「完善」。
在此，先說說歷史。舊款Defender的設計概念，可以追溯至1948年的越野路華Series I，而於1983年面世的Defender車系，整體機械結構非常偏向功能性。
它的陣式車架和前、後非獨立式硬軸懸掛，都是以越野行走能力為首要任務，同時一切亦以簡單實用為主，保養和維修也非常容易，用廣東話的講法就是一部很「粗用」的汽車。
但問題在於來到21世紀的今天，這反而顯得有點離地，並非太多人接受得到它的守舊，所以當車廠決定停產舊款Defender、幾年後又將車系重生時，也要來一次大變身。
完善變化 嶄新寧靜
現在的Defender行車更平順，操控更精良，車廂造工和用料水平更接近現代的越野路華汽車。其第三排座椅，用不着時可收摺成尾箱地台一部分，打開時則能夠讓兩名成年人舒適地坐着。
同時，如今的Defender行車較以往寧靜得多，一來那副2.996公升直6汽缸渦輪增壓引擎運作時更加順滑，工程師又另外在引擎基座加入特別設計的吸震物料。
以往的Defender於高速行駛時，車廂就像大牌檔茶樓般嘈吵，現在呢，則似禁小朋友進入的高級西餐廳。而且當車輛在公路上行駛時，從路面傳送至車廂的震動亦較以往輕微得多，乘坐的舒適性直迫一部真正的7人MPV。
鋁合金底盤 輕鬆越野
無論是在鋪設好的馬路上，抑或荒涼的深山曠野，新款Defender都比舊款來得平易近人。新車使用的D7x單體式底盤，起用了大量鋁合金製造，單計底盤的話便較以往的鋼製陣式車架輕接近200公斤，加上4輪全獨立電子氣壓懸掛設計，令車輛操控更靈活，轉向反應更快。
另一方面，新車車體的剛硬程度亦完全在舊款Defender之上，再配合Terrain Response 2全地形反應控制系統、主動式後軸差速鎖等電子系統，駕駛者只要預先選擇好不同的地形行駛模式，之後便可專心控制加速、減速及轉向，其餘一切高低起伏，電腦也會幫忙處理好。
或者很多人都會認為，在換上更多高級用料及電子系統後，新款越野路華Defender 110 P400的基本售價要近130萬港元，頗為昂貴。不過只要你親身坐進及駕駛過新車後，大概都會同意，一切貴得還有道理。
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規格表
售價：$1,298,000起
車型：5門7座位SUV
引擎：2.996公升直6汽缸配渦輪增壓器
活瓣操作：頂置雙凸輪軸操作每汽缸4活瓣
最大馬力：400ps/5,500-6,500rpm
峰值扭力：56.08kgm/2,000-5,000rpm
驅動形式：前置引擎、4輪驅動、8前速自排
懸掛：前雙願骨／後多連桿，配電子氣壓吸震筒
制動：前／後~通風碟
車身長x闊x高：5,018 x 2,008 x 1,967mm
前/後輪軸距：3,022mm
離地距：216-291mm
最大涉水深度：900mm
車重：2,418kg
輪胎：前／後~255/60R20
0-100km/h加速：6.1秒
極速：191km/h
平均耗油量：11.3-12.3L/100km
查詢：British Motors（2821 7147）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌