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【職場你點睇】送舊迎新食飯有得Claim公數？　打工仔：真心想知咩公司

個人增值 12:32 2021/07/07

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香港職場文化有時實在令人難以適應，不過當你知得愈清楚就愈容易應對。每當有新同事入職或舊同事離職，相信不少公司都有食Welcome lunch或Farewell lunch的文化，但大家都只是打工仔，若公司經常有人出出入入，每次食飯都是一個頭痛的問題。近日有位打工仔在網上大呻公司Farewell Lunch無得Claim公數，令自己Lunch開支大增。到底Farewell lunch應該由一眾同事夾錢、主管或上司請，還是公司出公數呢？

■其他打工仔嘅公司又係點呢？即睇網民分享！■

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相信其實唔少香港打仔工，一般做法都係請相關同事食Welcome lunch或Farewell lunch，有時上司有去，就由上司請。但原來除了這兩個選擇，亦有公司是會出公數，即由公司付錢讓同事歡送舊同事或歡迎新同事，到底邊間公司咁好福利？有網民回應好想知，不過應該大家都好想知！作為打仔工偶爾有「免費」午餐吃，相信是一間公司另類福利，更可以讓同事對公司的好感度大大提升！

 

責任編輯：陳玉蓮

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