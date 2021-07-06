【收息藍籌股】盤點一年派4次息藍籌　有隻年度一手可賺$1,550股息

對於買股票收息的「收息一族」來說，除了股息率高是考慮因素之外，該股票有沒有穩定派息及1年派多少次息都是考慮因素。本網在58隻恒指成分股中篩選，發現有3隻股份在過去3個財政年度均各派息4次，以下將會為大家探討這3隻藍籌股的股息率、各年度派息總額、股價表現，讓大家可以選出穩定收息機會高的收息股，隨時「賺息賺價」！

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3隻一年派4次息藍籌股



經過篩選之後，發現有3隻藍籌股都是每個財政年度會派4次息，分別是中電控股 （00002） 、恒生銀行 （00011） 及中國生物製藥 （01177） 。當中，中電的股息率最高，近4%；其次是恒生，股息率逾3.5%；中國生物製藥的股息率1%。

■盤點3隻一年派4次息藍籌股■

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中電每年增派息

3隻藍籌股之中，過去3年只有中電的年度總派息是每年增加，2020年度總派息為3.1元，意味着每手可獲1,550元股息，股息收入相當不俗。恒生在2019年度有增派息，但在2020年度因為受到疫情威脅，決定保留更多資本而減派息，總股息由2019年度的8.2元削至5.5元，每手股息收入820元。中國生物製藥過去3個年度的總派息均為0.08元不變，不過在去年度有另派2送1紅股。



恒生今年股價升幅最勁

除了派息表現外，挑選一隻收息股時，其能否做到「財息兼收」都是考慮因素之一，買收息股能賺息，也要考慮會否蝕價。在3隻一年派4次股息的藍籌股中，今年來股價升幅最大的為恒生，升幅達17.3%；中電的股價表現都不錯，有8.5%升幅；但中國生物製藥今年來的股價則錄2.9%跌幅。當然，投資收息股以長綫收息為目標，短期股價波動僅屬帳面數字，投資者更應考慮股份的長綫增長能力。

值得注意的是，每間公司的派息政策不時有變，即使在過去3個年度均有派4次息，但往後隨時都可能會減少派息次數，因此以上的資料僅能作參考，在投資前宜先了解公司的財務狀況及市場資訊，以控制投資風險。

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責任編輯：鄭樂怡

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